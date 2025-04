Die neue "Das Supertalent"-Staffel: RTL plant Überraschungen

"Das Supertalent" feiert am 5. April sein Comeback mit Dieter Bohlen, Bruce Darnell und Ekaterina Leonova in der Jury. Neu dabei ist Komiker Tony Bauer. RTL zeigt erneut nur vier Folgen des Casting-Formats.

US-Talentsuche ohne Heidi Klum Das Original ist eine fest Größe im US-Fernsehen: Schon seit 2006 läuft in den USA die populäre Castingshow "America's Got Talent" – zuletzt mit Heidi Klum in der Jury, die aber Anfang 2025 ankündigte, bei der kommenden Staffel nicht mehr mit von der Partie zu sein.

Der deutsche Ableger des Formats, "Das Supertalent", erwies sich lange als eine ähnliche Konstante: Die Show lief von 2007 bis 2021 bei RTL. Nachdem 2022 und 2023 keine neuen Folgen produziert wurden, folgte 2024 das Comeback im Mini-Format: Nur vier Ausgaben wurden ausgestrahlt, das aber mit Erfolg: Die Einschaltquoten der Show übertrafen den Schnitt des Privatsenders deutlich.

Nun wird das Format in der gleichen Kurzvariante zurückkehren. Das gab RTL am Dienstag bekannt. Los geht es schon sehr bald: Bereits am 5. April wird es ein Wiedersehen mit der Jury um Dieter Bohlen und Bruce Darnell geben. Ekaterina Leonova, die 2024 ihren Einstand gab, wird ebenfalls wieder auf einem Jurorenstuhl Platz nehmen. Neu ist hingegen Tony Bauer. Der Komiker tritt die Nachfolge von Anna Ermakova an.

Zwei goldene Buzzer in der ersten Folge Die wohl größte Besonderheit der Show gegenüber ähnlichen Formaten liegt in ihrer Bandbreite. "Ob Solo- oder Gruppenperformances, Laien oder Profis, Mensch oder Tier – jedes Talent ist herzlich willkommen", verkündet RTL. In der ersten Ausgabe werden sich unter anderem ein Gedankenleser, ein Clown, eine Tanzcrew und ein Magier dem Urteil der Jury stellen.

RTL verspricht, bereits in der ersten Ausgabe Vollgas zu geben: So soll der berüchtigte goldene Buzzer, mit dem ein Jurymitglied eine Kandidatin oder einen Kandidaten direkt ins Finale katapultieren kann, bereits zweimal getätigt werden. An vielversprechenden Talenten scheint es der Show also wieder nicht zu mangeln.

