"Aktenzeichen XY"-Moderator Peter Nidetzky gestorben

Peter Nidetzky, bekannt als österreichischer Moderator in 'Aktenzeichen XY ... ungelöst', ist im Alter von 84 Jahren gestorben. Er war eine prägende Figur der Sendung und Schwiegervater von Kanzler Karl Nehammer.

Weiterer Höhepunkt in der Karriere des am 5. Juni 1940 in Wien geborenen Moderators war die Live-Übertragung der ersten Mondlandung 1969. Das Ereignis hatte er als Co-Moderator kommentiert. Außerdem engagierte er sich leidenschaftlich für den Pferdesport. Über das Thema veröffentlichte mehrere Bücher. Nidetzkys Tochter ist mit Kanzler Nehammer verheiratet, der laut ÖVP aufgrund des Todesfalls ein für heute geplantes Sondierungsgespräch zur Bildung einer Regierungskoalition mit der SPÖ absagte.