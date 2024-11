RTL macht Lindner Angebot: Ist er bald mit seiner Frau im TV zu sehen?

Die Koalition ist aufgelöst und Christian Lindner seinen Posten als Finanzminister los. An Jobmöglichkeiten mangelt es für den FDP-Politiker aber nicht. Ein eher kurioses Angebot kam jetzt vom Kölner Privatsender RTL. Wenn’s nach ihm geht, sind Lindner und Ehefrau Franca Lehfeldt bald im „Sommerhaus der Stars“ zu sehen.

Lindner bald bei RTL? Während Christian Lindner Pläne für die Zukunft schmiedet, bekommt er ein Jobangebot aus einer komplett unerwarteten Ecke: RTL bietet dem Politiker und dessen Frau Franca Lehfeldt einen Platz in der nächsten Ausgabe von Sommerhaus der Stars an. In der Show treten mehr oder weniger prominente Paare gegeneinander an – für das Gewinnerpärchen winken am Ende 50.000 Euro. Die Sendung polarisiert zudem: In der Vergangenheit fielen Teilnehmer immer wieder durch heftige Auseinandersetzungen und böse Ausschreitungen auf, reichlich Tränen runden das ganze TV-Erlebnis ab. Der Kölner Sender postete die Einladung auf der offiziellen Instagram-Sender des Reality-Formats. Zu einem Foto von Lindner und Lehfeldt heißt es: "Im Sommerhaus ist immer ein Platz für euch“. Abgerundet wird der Post durch den Text unter dem Foto. Dort schreiben die Macher der Sendung: „Bei uns steht die Ampel immer auf Grün".



Mehr als 40.000 Likes konnte der Beitrag inzwischen holen und auch in der Kommentarspalte geht es mit den Sticheleien gegen den Ex-Minister weiter: „Oder Scholz und er bei ‚prominent getrennt‘“, schreibt eine Nutzerin. „Das wäre dann also ein Kandidatenpaar, das die anderen Bewohner dann überhaupt nicht kennen“, scherzt eine andere. Und ein anderer sieht den Politiker mit seinen Kollegen noch in einem anderen Format und meint: „Die gesamte Ampel-Regierung bei Ex on the Beach“.

Kommentare gab’s auch von den Teilnehmern der diesjährigen Sommerhaus-Staffel. So schreibt Theresia Fischer: „Na dann, auf was warten wir noch?“. Und Lorik Bunjaku meint: "Da kommst du endlich in ein Haus mit Niveau". Augenscheinliches Verständnis gab es von einem Teilnehmer, der bereits ausgeschieden ist. "Christian Lindner, I feel you. Mir haben sie am Ende auch die Schuld am Bruch der Allianz gegeben", schreibt Raúl Richter.

Wie Christian Lindner zu dem Angebot steht, ist leider nicht bekannt. Der Politiker hat sich (noch) nicht zu der Einladung geäußert.

Lindner wird nach Rauswurf zum Meme Wir leben in verrückten, in absurden Zeiten: Nachdem in der vergangenen Woche die Amerikaner entschieden haben, dass der nächste Präsident der USA wieder (und vielleicht endgültig – wer weiß das schon?) Donald Trump (Republikaner) heißen wird, hat am selben Tag Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) Christian Lindner (FDP) als Finanzminister entlassen und die Ampel-Koalition aufgelöst. Anfang 2025 soll es nun Neuwahlen geben und Lindner kündigte direkt an, auch im neuen Kabinett den Finanzminister geben zu wollen. Und so ergoss sich die geballte Häme des Netzes über den FDP-Mann.

Denn Lindners Rausschmiss bietet genug Futter für zeitgeschichtliches Comedy-Gold und das ganze Internet macht mit: So hagelte es in sozialen Netzwerken Memes, Reels und Tweets zur Entlassung des FDP-Politikers. Ein Nutzer kramte beispielsweise einen Lindner-Tweet von März 2010 aus: Lindner schrieb damals, dass er gerne mal wieder einen freien Abend hätte.



Und während sich die einen zanken, sind die anderen mit Wichtigerem beschäftigt. Nämlich mit sich selbst: