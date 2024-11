Grönemeyer verbietet Habeck Song-Nutzung: Grüne löschen Video

Robert Habeck will Kanzlerkandidat werden: In einem in der vergangenen Woche veröffentlichten Video summte er vielsagend und passend zu den Plänen die Melodie von Herbert Grönemeyer Lied "Zeit, dass sich was dreht". Der Musiker zeigte sich davon wenig begeistert und untersagte dem Grünen-Politiker die Nutzung seines Hits. Nun haben die Grünen reagiert.