"Desperate Housewifes"-Star Eva Longoria verlässt USA nach Trump-Wahlsieg

Eva Longoria kündigt nach Donald Trumps Wahlsieg an, die USA zu verlassen. Die Schauspielerin plant, künftig in Mexiko und Spanien zu leben, und äußert sich besorgt über die Zukunft des Landes.

Statt des prophezeiten engen Rennens um das Weiße Haus endete die US-Wahl überraschend deutlich für Donald Trump. Somit ist klar: Der Republikaner kehrt ab Januar für seine zweite Amtszeit als US-Präsident zurück. Schauspielerin Eva Longoria zieht deswegen nun knallharte Konsequenzen. In einem Interview mit dem Magazin "Marie Claire" verriet der Hollywoodstar, sie werde die USA verlassen. "Ich habe mein ganzes Erwachsenenleben in Amerika verbracht, doch dieses Kapitel ist jetzt vorbei", machte die 49-Jährige deutlich. Ihre Heimat habe sich auch wegen Trumps Rückkehr in eine "Schreckensvision" verändert.

Künftig wolle Longoria wechselweise in Mexiko und Spanien leben, wo sie gemeinsam mit Ehemann José Bastón Anwesen besitzt. "Ich bedauere nur all meine Landsleute, die nicht so ein Glück haben wie ich", merkte sie an. "Sie werden in diesem dystopischen Land festsitzen. Ich fühle Traurigkeit und Nervosität für sie mit!"

Eva Longoria prophezeit: "Amerika wird ein fürchterlicher Ort werden" Zwar hätten laut Eva Longoria auch die "hohe Obdachlosigkeit und die Steuern" dazu geführt, dass sie sich in den USA nicht mehr daheim fühle. Hauptursache dafür, dass sie nun auswandere, sei aber der Wahlsieg von Donald Trump. "Was mich schockiert, ist nicht, dass er gewonnen hat", führte sie aus. "Sondern, dass ein verurteilter Straftäter, der so viel Hass versprüht, das höchste Amt im Land haben kann." Im Glauben, die Bürgerinnen und Bürger der USA würden "nur unseren Besten unsere Stimme" geben, habe sie "eindeutig falsch" gelegen.

Aktuell schätze sie die Lage noch dramatischer ein als zum Zeitpunkt von Trumps erster Präsidentschaft, schlug Eva Longoria Alarm. "Wenn er seine Versprechen einhält, wird Amerika ein fürchterlicher Ort werden", prophezeite der "Desperate Housewifes"-Star.

