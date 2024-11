"Tatort: Lass sie gehen": Kritik zum neuen Stuttgarter "Tatort" mit Richy Müller

In 'Tatort: Lass sie gehen' ermitteln die Stuttgarter Kommissare Lannert und Bootz im Mordfall einer jungen Joggerin. Die Ermittlungen führen sie in Hannas Heimatdorf, wo sie auf ein Netz aus Frust und Begehrlichkeiten stoßen.

Hanna (in Rückblenden: Mia Rainprechter) ist tot. Die junge Joggerin wird ermordet in einem Stuttgarter Gebüsch in Flussnähe gefunden. Bekleidet ist sie mit einem T-Shirt von einem Lauf-Event in Waldingen, dem Heimatdorf des Opfers auf der Schwäbischen Alb. Hanna war erst vor kurzem in die Stadt gezogen. Die Kommissare Lannert (Richy Müller) und Bootz (Felix Klare) fahren im "Tatort: Lass sie gehen" nach Waldingen, um den Hinterbliebenen die traurige Nachricht zu überbringen – und das Umfeld der Toten zu durchleuchten. Die Eltern, Hannes Riedle (Moritz Führmann) und seine Frau Luise (Julika Jenkins), betreiben das Wirtshaus im Dorf. Außerdem hatte Hanna noch eine jüngere Schwester. Auch Emma Riedle (Irene Böhm) widmet sich dem Laufsport. Fast scheint es, als wollten die Schwestern so der Enge ihres Lebens entfliehen.