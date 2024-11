"Die Eifelpraxis – Freiheit zu leben": Kritik zur neuen Folge der Arztserie mit Jessica Ginkel

Sorgen bereitet Vicky auch der Zustand ihres Vorgesetzten Dr. Chris Wegner (Simon Schwarz): Der sonst so willensstarke Arzt wirkt bisweilen in seiner eigenen Gedankenwelt verloren. Was verschweigt er? Vickys Bruder Georg (Barnaby Metschurat) wiederum entdeckt ungeahnte Freude am Ersatz-Vater-Sein ... Mit "Die Eifelpraxis: Freiheit zu leben" setzen Regisseurin Petra K. Wagner und Drehbuchautorin Sabine Glöckner die charmante Reihe aus dem beschaulichen Monschau auf gewohnte Weise fort.