Renée Zellweger als Bridget Jones zurück

Sie ist alles andere als perfekt – aber genau dafür liebt sie das Publikum: In bisher drei "Bridget Jones"-Filmen (2001, 2004, 2016) spielte Renée Zellweger eine der größten Rollen ihrer Karriere. Aber noch ist die Geschichte um Bridget Jones nicht zu Ende erzählt: Acht Jahre nach dem bislang letzten Teil der Romantic-Comedy-Reihe, "Bridget Jones' Baby", ist ein vierter Film auf dem Weg. "Bridget Jones – Verrückt nach ihm" soll am 27. Februar 2025 in den Kinos starten. Ein kürzlich veröffentlichter Trailer liefert einen ersten Vorgeschmack darauf, was die Fans erwartet.