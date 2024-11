So wird der Frankfurter "Tatort" mit Edin Hasanovic und Melika Foroutan

Frischer Wind in Frankfurt

Ab 2025 lösen Edin Hasanovic als Kommissar Hamza Kulina und Melika Foroutan als Kollegin Maryam Azadi die Fälle in Frankfurt. Erstmals in einem "Tatort" wird sich das Duo um Cold Cases kümmern, also Kriminalfälle, die längere Zeit zurückliegen und nicht aufgeklärt wurden. Und nicht nur das ist etwas Neues, auch charakterlich bringen die beiden frischen Wind in die Ermittlerstube. Kulina und Foroutan sollen das "sympathischste 'Tatort'-Team" überhaupt werden, erklärt Produzent Jochen Laube. Es wird keine fiesen Sprüche, Kabbeleien und Griesgrämigkeiten geben. Menschlichkeit und Empathie ist angesagt.