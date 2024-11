"Tagesschau"-Sprecherin Susanne Daubner mit rätselhafter Verletzung im TV

Susanne Daubner trat in der Tagesschau mit einem blauen Verband am Finger auf und sorgte bei den Zuschauern für viele Fragen. Was steckt hinter der Verletzung?

Als am Dienstagabend um 20 Uhr die "Tagesschau" ausgestrahlt wurde, stellten sich viele Zuschauerinnen und Zuschauer der ARD vor allem eine Frage: Was ist mit dem Finger von Susanne Daubner passiert? Die TV-Moderatorin zog die Aufmerksamkeit mit einer Verletzung auf sich.

So war Susanne Daubner mit einem dick-getapten Mittelfinger zu sehen, der genau wie ihr restliches Outfit in einer blauen Farbe gehalten war. Auf den ersten Blick gar nicht so einfach zu erkennen. Etlichen Fans fiel der Verband natürlich trotzdem auf – und wenig verwunderlich wurde X (ehemals Twitter) kurz darauf auch schon mit zahlreichen Nachfragen geflutet.

ARD: Rätsel um Susanne Daubners Verletzung "Was ist denn mit Frau Daubner passiert?", fragte beispielsweise ein User auf X. Ein weiterer teilte einen Screenshot aus der Sendung und hakte scherzhaft nach: "Frau Daubner, was soll uns dieser Mittelfinger sagen?" Das Rätsel der vielen Zuschauerinnen und Zuschauer sollte in der "Tagesschau"-Ausgabe ungelöst bleiben.

Denn Susanne Daubner führte unbeirrt und gewohnt souverän durch das Programm, ging auf ihren verletzten Finger gar nicht erst ein. Auch ihre bekannten Freizeit-Aktivitäten machen Spekulationen eher müßig – über die Hobbys der 63-Jährigen ist nämlich kaum etwas bekannt. Es gebe vieles, das sie interessiere, wie "ein Konzert, Theater, ein gutes Buch", gab die ARD-Sprecherin 2019 nur gegenüber dem "Club!"-Magazin an und erklärte: "Auf Hobbys lasse ich mich ungern festlegen."



