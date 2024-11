"Allein zwischen den Fronten": Kritik zum ZDF-Drama mit Brigitte Hobmeier

Charlotte Stauffer (Brigitte Hobmeier) arbeitet im ZDF-Drama "Allein zwischen den Fronten" als interne Polizei-Ermittlerin. Als eine Großdemonstration in Köln eskaliert, Gewalt und Chaos entsteht, wird sie gebeten, den Fall zu untersuchen. Hat sich die Polizei falsch verhalten? Fotoquelle: ZDF / Henner Besuch

Es beginnt mit einem realistischen Problem: Bei einer Großdemo in Köln steuern die Demonstrierenden auf einen gefährlichen Engpass hin. Eine vorher nicht deklarierte Baustellen versperrt den Weg. Die Menschen werden von der Polizei aufgefordert, zurückzukehren - doch das klappt nicht. Fotoquelle: ZDF / Henner Besuch

Polizist Jan Vogt (Justus Johanssen) leitet eine kleine Einheit von Spezial-Einsatzkräften aus Oldenburg. Sie werden gebeten, bei einer Groß-Demonstration in Köln zu helfen. Fotoquelle: ZDF / Henner Besuch

Polizei-Ermittlerin Charlotte Stauffer (Brigitte Hobmeier) will von Jan Vogt (Justus Johanssen) wissen, was bei der entgleisten Demo in Köln passiert ist. Doch Polizist Jan kann sich kaum erinnern. Fotoquelle: ZDF / Henner Besuch