"Nachtschicht – Der Unfall": Kritik zum packenden ZDF-Thriller mit Armin Rohde

Schon der actionreiche Einstieg lässt den Atem stocken: Der Iraner Joon Rostami (Altamasch Noor) soll abgeschoben werden, doch er widersetzt sich. In einem Handgemenge gelingt es ihm, die Waffe des Polizisten Roland Orbach (in Bestform: Maximilian Brückner) an sich zu reißen. Gerade als die Situation sich beruhigt, schießt die junge Polizistin Mona Nowak (Rocío Luz) – aus vermeintlicher Notwehr. Rostami stirbt vor aller Augen. Was folgt, ist eine nervenaufreibende Untersuchung, in der sich die Ermittler plötzlich gegen die eigenen Kollegen stellen müssen. "Irgendwer muss ja ermitteln", kommentiert Kommissar Erichsen (Rohde) trocken. Nach Drogendealern, Neonazis, Zuhältern und Co. nimmt sich Krimi-Experte Becker in einem gewohnt düsteren Thriller mit gebotener Ernsthaftigkeit und gehörigem Galgenhumor nun die Abgründe in der Polizei vor.