Umstrittene "Promis unter Palmen"-Show: SAT.1 zieht bittere Bilanz!

Die einst vielversprechende SAT.1-Reality-Show "Promis unter Palmen" kämpft mit schlechten Quoten. Nach Skandalen in den ersten beiden Staffeln enttäuschen nun die Zuschauerzahlen der dritten Staffel. So hat sich die umstrittene Show entwickelt.

In der Konsequenz landete "Promis unter Palmen" am zurückliegenden Montag teilweise weit abgeschlagenen hinter der Primetime-Konkurrenz. Die RTL-Quizshow "Wer wird Millionär?" holte in der jungen Zielgruppe 16,1 Prozent Marktanteil, gefolgt vom "ARD extra: Verteidigung – Wie schützt sich Deutschland?" (10,3 Prozent), dem bei ProSieben gezeigten Spielfilm "Dirty Grandpa" (7,8 Prozent) und der VOX-Datingshow "First Dates Hotel" (7,0 Prozent).