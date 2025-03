Bruder von Giovanni Zarrella bekommt eigene TV-Show – über Fertiggerichte!

Stefano Zarrella widmet sich in seiner neuen SAT.1-Show der Bewertung und Veredelung von Fertiggerichten. Unterstützt wird er dabei von Ernährungswissenschaftler Stephan Lück.

Auch bei SAT.1 darf der 34-Jährige nun sein kulinarisches Können unter Beweis stellen. In der neuen Sendung "Der SAT.1-Fertiggerichte-Check!" wird Zarrella nicht nur testen, wie gut beliebte Convenience-Produkte wirklich sind, sondern diese auch mit eigenen Tricks verfeinern. "Fertiggerichte sind praktisch – lange haltbar, schnell zubereitet und voller Geschmack", wird der Deutsch-Italiener in einer Ankündigung des Senders zitiert. "Und das Beste: Mit ein paar Tricks kann man sie noch auf ein neues Level heben!" Der Ernährungswissenschaftler Stephan Lück werde zudem Fakten und Zahlen liefern und Produkte aus verschiedenen Preisklassen miteinander vergleichen.

In der fünften Folge "Let's Dance" war Schluss für Stefano Zarrella. Nun verriet der Foodfluencer, welche Pläne er für die kommende Zeit geschmiedet hat - beruflich, aber vor allem privat, hat sich der 33-Jährige viel vorgenommen.

Wann läuft "Der SAT.1-Fertiggerichte-Check"?

Die erste Folge, in der sich Zarrella und Lück mit den "Klassikern" unter den Fertiggerichten befassen werden, ist am Mittwoch, 23. April, 20.15 Uhr bei SAT.1 zu sehen. Die drei weiteren Ausgaben ("Lecker wie im Restaurant", "Fastfood für Zuhause" und "Hausmannskost wie bei Oma") laufen ebenfalls immer mittwochs in der Primetime.