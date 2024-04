Nach "Let's Dance": Stefano Zarrella über die Liebe: "Echt schwer, eine Frau zu finden"

Stefano Zarrella musste in der fünften Folge "Let's Dance" das RTL-Tanzparkett schon wieder verlassen. Für die Zeit nach der Show hat der Foodfluencer sich bereits einiges vorgenommen - beruflich, wie auch privat. Vor allem eine Familie wünscht sich der 33-Jährige.

In der fünften Folge "Let's Dance" war nicht nur der frischgebackene Vater Valentin Lusin war top motiviert. Vor allem Gabriel Kelly begeisterte das Publikum.

Gabriel Kelly legt überragenden Auftritt hin: "Ich bin schon in Tangohaltung aufgewacht"

"Ich fühl mich noch ein bisschen platt. Ich habe sehr viel geweint und kaum geschlafen", gestand der Foodfluencer seinen 1,9 Millionen Instagram-Followern zwei Tage nach seinem "Let's Dance"-Aus in einer Story. Die Enttäuschung über das frühe Ende bei der RTL-Show sei groß. Dennoch blickt Zarrella hoffnungsvoll in die Zukunft. Auf die Frage eines Followers, ob er Single sei, antwortete Zarrella ohne Umschweife: "Yes!"