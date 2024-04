Elton bei "Schlag den Star" rausgeschmissen: "Ich gebe diese wundervolle Sendung nicht freiwillig ab"

Seit dem April 2016 führte Elton durch die Kult-Show "Schlag den Star". Doch nun gibt es überraschende Nachrichten. Der Moderator muss die Show an seinen Kollegen Matthias Opdenhövel abtreten. Elton erfuhr erst kurzfristig von seinem Rauswurf und ist bitter enttäuscht.

Matthias Opdenhövel - Rückkehr nach 13 Jahren

Matthias Opdenhövel kehrt zu seiner alten Show zurück. In den Jahren von 2006 bis 2011 stand der Moderator bereits für "Schlag den Star" vor der Kamera. "Es ist mir eine Ehre und ein Heimkommen zugleich. Ich kann es kaum erwarten, nach 13 Jahren wieder in meinem alten Wohnzimmer zu stehen und freue mich auf alle prominenten Paarungen und verrückten Spiele", freut sich Matthias Opdenhövel über seinen neuen, alten Job. Und was ist mit Elton?