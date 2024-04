"LOL: Last One Laughing": Das waren die bisherigen Gewinner

Wer gerne lacht, der sollte sich die Comedy-Sendung „LOL: Last One Laughing“ bei Prime Video nicht entgehen lassen. Die Teilnehmer verbringen darin mehrere Stunden gemeinsam in einer Wohnung. Wer zwei Mal lacht, fliegt raus, der Kandidat, der bis zum Schluss durchhält, gewinnt. Doch wer waren die Sieger der bisherigen fünf Staffeln und wer durfte das Preisgeld von 50.000 Euro für einen wohltätigen Zweck spenden?

Der Gewinner von Staffel 1 In der Premierenstaffel von LOL im April 2021 standen sich in der letzten Sendung die Comedians Torsten Sträter, Max Giermann und Teddy Teclebrhan gegenüber. Sträter setzte sich letztlich durch und sicherte sich das Preisgeld. Dieses teilte er sich mit Teclebrhan. Sträter spendete seinen Teil an die SOS-Kinderdörfer, Teclebrhan an ein Projekt in Eritrea.

Der Sieger von Staffel 2 Das Finale der zweiten LOL-Staffel vom Oktober 2021 bestritten Max Giermann, Bastian Pastewka und Tahnee. Diesmal ging Giermann als Sieger hervor. Vor allem mit seinen Imitationen warf er einige andere Teilnehmer aus dem Rennen. So konnte Tahnee nicht mehr an sich halten, als er Klaus Kinski nachmachte. Giermann spendete das Preisgeld an den Kölner Verein Refugee Foundation.

Wer Staffel 3 gewann In der letzten Sendung der dritten Staffel vom April 2022 waren Axel Stein, Anke Engelke, Christoph Maria Herbst und Abdelkarim vertreten. Engelke sicherte sich den Sieg und spendete ihr Preisgeld an das Medikamenten-Hilfswerk Action medeor, das damit Menschen in Afrika mit Medikamenten versorgt. Engelke ist bereits seit 2003 Botschafterin der Organisation und spendete ihr auch die Gewinne, die sie bei den Prominenten-Specials von „Wer wird Millionär?“ gewann. Bei Engelkes acht Teilnahmen kamen so schon 1,75 Millionen Euro zusammen.

Die Gewinner von Staffel 4 In der vierten LOL-Staffel vom April 2023 machten Michael Mittermeier, Kurt Krömer, Max Giermann, Hazel Brugger und Jan van Weyde am Ende den Sieg unter sich aus. Als nur noch Mittermeier und Krömer übrigblieben, stellte der Spielleiter Michael „Bully“ Herbig die beiden Comedians so auf, dass sie sich ansehen mussten. Umgeben waren sie von den zuvor ausgeschiedenen Teilnehmern und einem Publikum. Als dennoch keiner der beiden lachte, erklärte Herbig beide zu Siegern. Krömer spendete seinen Teil des Preisgelds an das Berliner Varieté Scheinbar, Mittermeier an seine Stiftung Saving an Angel und ein südafrikanisches Waisenhaus.

Die Gewinner des Weihnachts-Specials Im Dezember 2023 fand ein Weihnachts-Special von LOL mit leicht veränderten Regeln statt. Die acht Teilnehmer traten als Zweierteams an und mussten lediglich drei Stunden lang ihr Lachen unterdrücken. Zudem handelte es sich durchweg um Teilnehmer, die schon in vorherigen Staffeln vertreten waren. Das erste Duo, das rausflog, waren Michelle Hunziker und Rick Kavanian. Anschließend mussten Carolin Kebekus und Teddy Teclebrhan die Segel streichen.