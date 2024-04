"Die große "Terra X"-Show": Kritik zur ZDF-Quizsendung mit Johannes B. Kerner

Es könnte fast eine der Fragen sein, die das ZDF seinem Publikum und den Kandidaten in der Mittwochabend-Familiensendung "Die große 'Terra X'-Show" zur Beantwortung vorlegt: Würde man lieber den Allzweck-Moderator Johannes B. Kerner, der auch durch diese ZDF-Show führt, oder den telegenen Wissenschaftler, den Uni-Professor Harald Lesch aus München, auf eine einsame Insel mitnehmen? In der Sendung der beiden ZDF-Stars dreht sich diesmal jedenfalls alles um faszinierende Inselwelten. Dabei geht es laut Ankündigung des Senders vom Urlaubsparadies Hawaii über die Nordsee-Halligen bis hin ins eisige Grönland.

Was ist das Geheimnis von Sardinien?

Im Wissens-Wettkampf treten diesmal zwei Promi-Teams an – mit Vanessa Mai, Jasna Fritzi Bauer, Till Reiners und Uwe Ochsenknecht wie immer sehr prominent besetzt. Die Kandidaten müssen sich einigen Fragen stellen, die sich immer wieder rund um Inseln drehen. So gibt Sardinien etwa einige Rätsel auf: Auf der großen, zu Italien gehörigen Insel leben die Menschen im Durchschnitt besonders lang und werden dann in vielen Fällen über 100 Jahre alt. Doch warum ist das so?