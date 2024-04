"Gran Torino": Kritik zum einfühlsamen Drama mit Clint Eastwood

Das trostlose Leben von Walt Kowalski

Clint Eastwood hat eine Menge zu sagen – und zwar deutlich und direkt. Er zählt zu den produktivsten Künstlern im Filmgeschäft und ist seit knapp 70 Jahren in diesem Metier tätig. Auch mit mittlerweile 93 Jahren ist er noch ein Arbeitstier – war er doch erst im Jahr 2021 mit "Cry Macho" in den Kinos. An einem weiteren Projekt arbeitet er bereits seit Längerem: "Juror No.2" wäre nach einer bereits legendären Schauspielkarriere sein 41. Film als Regisseur. Wann genau das Gerichtsdrama Premiere feiern soll, ist noch nicht bekannt. Erscheinen soll sein wahrscheinlich letzter Film allerdings noch dieses Jahr. Und im jungen Eastwood-Klassiker "Gran Torino" (2008), der jetzt bei Kabel Eins erneut zu sehen ist, mimt der Senior einen wortkargen Einzelgänger.