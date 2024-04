"James Bond 007: Keine Zeit zu sterben": Kritik zur Free-TV-Premiere mit Daniel Craig bei RTL

Mit "Keine Zeit zu sterben" zeigt RTL den letzten Teil der fünf Bond-Filme mit Daniel Craig. Ein spektakuläres Ende inklusive.

Eine abgeschlossene Geschichte "James Bond will return", stand 2021 am Ende des Films in riesigen Lettern auf der Leinwand, und das war dann doch eine tröstliche Botschaft. Spoilern verbietet sich, was bei diesem Bond-Film mehr als bei allen Vorgängern gilt. Sicher ist: Daniel Craig hat sich aus der erfolgreichen Kinoreihe verabschiedet. Die Nachfolge ist immer noch offen. Auch inhaltlich lässt sich am Ende von "Keine Zeit zu sterben" im Brechtschen Sinne feststellen: "Und so sehen wir betroffen den Vorhang zu und alle Fragen offen."

Es ist das neunte Mal, dass sich ein Bond-Titel beim großen Themenfeld "Leben", "Sterben" und "Tod" bedient. "Keine Zeit zu sterben", nun erstmals im Free-TV zu sehen, klingt nach großer 007-Tradition, die der 25. Film der Reihe denn auch an einigen Stellen erfüllt. Anders als in den Zeiten früherer Bond-Darsteller sehen die Produzenten Michael G. Wilson und Barbara Broccoli den britischen Agenten jedoch inzwischen als Teil einer seriellen Idee. Bedeutet: Die fünf Craig-Filme sollen als Einheit verstanden werden. Eine abgeschlossene Geschichte mitten im 007-Universum, das es immerhin seit 1961 gibt.

Melancholie statt Action am Anfang Die Craig-Story war mit dem letzten Film, "Spectre" (2015), eigentlich abgeschlossen. Jedoch ließ sich der Hauptdarsteller entgegen zunächst anderslautender Bekundungen auch dank finanziell bemerkenswerter Zugeständnisse zu einem weiteren Auftritt als Bond überreden. Es bedurfte folglich eines inhaltlichen Kunstgriffes, um das neue Bond-Universum zu einem großen, furiosen Finale zu bringen.

"Keine Zeit zu sterben" beginnt für einen Bond-Film gleich in mehrerlei Hinsicht ungewöhnlich. Am Anfang steht eine Rückblende in die Kindheit von Dr. Madeleine Swann. Jener Frau, die Bond zuletzt mächtig den Kopf verdrehte und mit der er am Ende von "Spectre" in eine unbestimmte Zukunft fuhr. Teil zwei des Intros schließt eben dort an.

In einer bemerkenswert melancholischen Szene steht Bond am Grab von Vesper Lynd. In "Casino Royale" bedeutete sie ihm viel, doch sie kam ums Leben. Dann die Explosion. Eine Falle also, an die sich eine wilde, aber ganz sicher keine epochale Verfolgungsjagd durch das alte, ungemein fotogene italienische Städtchen Matera anschließt. Die Totenparade in Mexiko-Stadt, bei der – von der Menge weitgehend unbemerkt – in "Spectre" ganze Häuserzeilen einstürzten, war ein um eine Vielfaches gewaltigeres Intro. Ein Trend, der sich fortsetzt. "Keine Zeit zu sterben" ist natürlich reich an Actionsequenzen. Doch die meisten sind etwas unspektakulärer als das, was man bisher geboten bekam.

Fünf Jahre Später Dann der Zeitsprung, fünf Jahre sind vergangen. – Da sitzt Bond nun also, in seinem Haus auf Jamaika. Alleine. Er ist sich nicht sicher, ob Madeleine ihn damals nicht doch verraten und ihren gemeinsamen Zielort preisgegeben hat. Vertrauen fassen zu einem Menschen, das scheint für den schwer geprüften Agenten nun nicht mehr möglich zu sein. Jamaika ist ohne Frage der perfekte Ort. Zum einen begann dort alles, als Honey Ryder (Ursula Andress) vor 59 Jahren dem Wasser äußerst anmutig entstieg. Zum anderen erschuf Bond-Schöpfer Ian Fleming hier in seinem Haus eben jenen populärsten Spion der Kinogeschichte. Jamaika, so will es der Film zeigen, ist eine Art spirituelle Heimat von James Bond. Ein Alterssitz für desillusionierte, einsame Geheimagenten.

Nach dem Ende von "Spectre", in dem Blofeld gefasst wurde und 007 sich zusammen mit seiner neuen Liebe Madeleine Swann (Léa Seydoux) aus dem Staub in eine neue Zukunft fern des MI6 gemacht hatte, ist er nun alleine dort angekommen. Und er angelt. Glücklich macht ihn das natürlich nicht. Wie schon im Vorgängerfilm, als Madeleine Swann versuchte, den wahren Antrieb, das innere Wesen Bonds zu ergründen, schwingt das Thema der charakterlichen Bestandsaufnahme Bonds auch diesmal immer wieder mit. Bond, im Grunde ein Killer, weiß, dass er nicht lieben darf. Weiß, dass er keine Freunde haben darf. Weil eben das ihn erpressbar macht, ihn einschränkt bei der Jagd nach den größten Schurken der Erde. Streng genommen zweimal schon hat er eine große Liebe verloren. Aber womöglich ist es ja gar nicht sein Beruf, der ihn daran hindert, sich noch einmal einer Frau hinzugeben. Vielleicht ist er einfach nicht für die Liebe gemacht.

Die Geschichte Madeleine Swanns Den alten 007 gibt es also nicht mehr. Vorzeitige Pensionierung. Sogar eine offizielle Nachfolgerin ist schon da: Nomi (Lashana Lynch) ist die neue 007. Und alles könnte gut sein, tauchte da nicht der CIA-Mann Felix Leiter auf, um Bond um Hilfe zu bitten. Jeffrey Wright verkörpert die Rolle zum dritten Mal. Insgesamt ist es der elfte Auftritt dieses Mannes, der mehr als ein Verbündeter, aber weniger als ein Freund Bonds ist. Ein bedeutender Wissenschaftler sei entführt worden und muss so schnell wie möglich gefunden werden, meint Leiter, und Bond nimmt den Auftrag an. Was nach einer einfachen Mission klingt, führt den Ex-Agenten mitten hinein in ein temporeiches, durchaus etwas verzwickt erzähltes Abenteuer.

Nicht ohne Charme ist vor allem die Konfrontation Bonds mit seinem alten Umfeld. In den Jahren seiner Abwesenheit hat sich einiges verändert beim MI6. Immerhin: M (Ralph Fiennes) ist weiterhin in der Verantwortung, hat dabei aber ganz offensichtlich verheerende Fehler gemacht. Auch Moneypenny (Naomie Harris) und Q (Ben Whishaw) sind noch in Amt und Würden als Ms rechte Hand und Quartiermeister. Im Zweifel, so wird wieder einmal deutlich, sind sie Bond jedoch näher als ihren Vorgesetzten.

Und schließlich führt ihn der Weg eben auch wieder zu jener Madeleine Swann, der als erster Frau die Ehre zuteilwird, zweimal hintereinander den begehrtesten Junggesellen der Kinowelt zu betören. In "Spectre" stand Bonds Privatleben im Mittelpunkt. Der Schachzug, ihn in eine Art verwandtschaftliches Verhältnis zu seinem Erzfeind Blofeld (Christoph Waltz) zu stellen, traf nicht auf jedermanns Zustimmung. Nun ist es zunächst die Geschichte Madeleine Swanns, die hier den Fortgang der Entwicklungen entscheidend prägt.

Denn: Es existiert eine Verbindung zu dem Schurken des neuen Films, Safin (Rami Malek), die in der Eröffnungssequenz erklärt wird. Jener Safin hat eine der gefährlichsten Waffen der Welt in seine Hände bekommen. Der MI6 und die CIA setzen alles daran, ihn zu stoppen. Ohne Bond, da sind sich schnell alle einig, wird das nicht gehen. Hilfe könnte gar vom ewigen Widersacher Blofeld kommen, der seit fünf Jahren in London einsitzt.

Ein polarisierender Bond-Film Die Begegnung der alten Kontrahenten Bond und Blofeld gehört sicher zu den dramaturgischen Höhepunkten des Films, wenngleich dem größten Bösewicht des Bond-Universums diesmal in Gänze gesehen nur eine Nebenrolle zukommt. Überhaupt bleibt den Schurken im Film überraschend wenig Raum. Safin sieht gruselig aus, sinnt auf Rache, spielt aus irgendeinem Grund wie wild mit einem neuartigen Kampfstoff und bleibt ansonsten weit hinter dem Charisma seiner Vorgänger zurück.

Dieser Bond-Film wird polarisieren wie kein Film vor ihm. Wird schockieren wie kein Film vor ihm. Wird manche Fans faszinieren ob seiner Charakterzeichnung, die mal mitreißend, mal aber auch schwülstig gerät. Die Dialoge erinnern stellenweise eher an die royale Serie "The Crown" denn an Actionkino. Emotionaler war 007 nie. Nie war mehr Angst in seinem Gesicht. Nie mehr Liebe in seinen Worten. Nie mehr Ausweglosigkeit in seinen Taten.

Es wird also eine neue Ära anbrechen. Die Nachfolge ist nicht geregelt. Aber: "James Bond will return." Die Idee, wieder einfach bei Null zu beginnen, ist verbraucht. Charaktere, die über Jahrzehnte hinweg die Reihe mit prägten, wurden diesmal in großer Beiläufigkeit geopfert. Die Wiedergeburt von James Bond dürfte die größte Herausforderung sein, vor der die Verantwortlichen in sechs Jahrzehnten standen. Bleiben wird womöglich nur der Martini. Der hat es auch in diesen Film geschafft. Immerhin ...

