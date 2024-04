"Santiano – Keiner geht verloren": Kritik zum Film über die ungewöhnliche Band

In Flensburg fing alles an

Ihre Geschichte begann 2011 bei einer Feier der Flensburger Musikproduktionsfirma "Elephant Music". Björn Both, Andreas Fahnert, Axel Stosberg, Hans-Timm "Timsen" Hinrichsen und der Brite Peter David "Pete" Sage kannten sich bis dahin höchstens flüchtig, waren aber alle bereits seit Jahren in der norddeutschen Musikszene in unterschiedlichen Formationen aktiv gewesen. An diesem Abend in Flensburg wurden sie zur Band, am nächsten Tag nahm Produzent Hartmut Krech den ersten Song mit den fünf Männern auf, Anfang 2012 erschien bereits das erste Album, "Bis ans Ende der Welt". "Santiano ist in einem Tempo erfolgreich geworden, wie ich das vorher noch nicht erlebt habe", erzählt Electrola-Chef Jörg Hellwig in der Doku noch immer ungläubig. Plötzlich habe man auf der Großen Freiheit mitten auf dem Kiez in St. Pauli aus allen Fenstern Santiano-Musik gehört, erinnert sich auch Produzent Krech noch immer staunend an die Anfangszeit.