"Sportschau": Fußball-EM Qualifikationsspiel Deutschland gegen Österreich live im Ersten

Lasset die Qualifikationsspiele beginnen! Die Fußball-Europameisterschaft der Frauen startet im Juli in der Schweiz. Das Antesten gibt es heute Abend mit dem ersten Qualifikationsspiel in der Gruppe A4. Los geht es mit den Vizeeuropameisterinnen aus Deutschland und den Kickerinnen aus Österreich.

Im Juli 2025 wird in der Schweiz zum 14. Mal eine Fußball-Europameisterschaft der Frauen ausgetragen. In den drei Qualifikationsspielen trifft die deutsche Nationalelf in der Gruppe A 4 auf Österreich, Island und Polen. Los geht es am 5. April in der Raiffeisen Arena in Linz gegen das Team von Irene Fuhrmann. "Auf die Duelle mit Deutschland freuen wir uns natürlich sehr", sagte die österreichische Cheftrainerin nach der Auslosung. "Denn sie haben eine ganz besondere Brisanz."