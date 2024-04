"Das perfekte Dinner": Hohe Erwartungen an "Küchenschlacht"-Finalistin: "Der Druck ist höher"

Am zweiten Tag der neuen Woche bei "Das perfekte Dinner" zauberte Andrea Leckeres auf den Tisch. Die Gastgeberin gestand der Runde, dass sie bereits an der TV-Sendung "Küchschlacht" teilgenommen hat. Ein unerhörter Vorteil?

Warum auch immer nur mit Blick auf die Vorgärten des niedersächsischen Wathlingen kochen? Wenn sich ein Reisefan wie Andrea (57) mit internationalen Spezialitäten an die Töpfe und Löffel macht, ist verständlich, dass auch der Horizont nicht immer gleich weit soll. So machte sich die Augenoptikerin 2014 auf, unter den gutmütig-strengen Augen von Spitzenkoch Nelson Müller bei der "Küchenschlacht" (ZDF) mitzumischen.

"Nelson moderierte mit verschiedenen anderen Juroren durch die Woche, und ich hatte Glück, dass sie gnädig mit mir waren – ich bin bis ins Finale gekommen. Das war eine ganz tolle Erfahrung", lautet Andreas Fazit. Einmal Kochen vor der Kamera schien nach mehr zu rufen, wenn auch diesmal nicht vor Star-Köchen, sondern vor Lo (68), Mona (29) und Eric (49). Mit hoher Erwartungshaltung muss Andrea also rechnen. Das bestätigt Eric mit Blick auf die Souvenir-Schürze aus der "Küchenschlacht": "Der Druck ist dann höher als auf jemandem, der nur am Wochenende kocht."

Motto: Lieblingsorte Vorspeise: Am Meer – Thunfisch & Garnele Hauptspeise: Zu Hause – Lamm / Erbse / Kartoffel Nachspeise: In der Ferne – Pavlova & Mango

Staunende Gäste: "Dass sie sich diese Arbeit macht, ist ihr hoch anzurechnen."

Und bereits bei der Vorspeise legt Andrea vor: Zu Thunfisch- und Avocado-Tatar gibt es eine Wasabi-Frischkäse-Creme, und zwar mit hausgemachtem Frischkäse aus Schmand, Butter und Sahne. In Zeiten hochtechnisierter Küchen-Alleskönner zwar kein Akt, aber dennoch Grund zum Staunen für Eric: "Dass sie sich diese Arbeit macht, ist ihr hoch anzurechnen." Weniger Mühe hätte sie sich laut ihm und Mona jedoch beim Hauptgang machen müssen: Das hochwertige Lammfleisch präsentiert sich in einem Mantel aus Toastbrot. "Toast ist nicht so mein Fall", kritisiert Eric, und auch Mona hätte auf den Teig verzichten können: "Diese Umstände hätte sie sich nicht machen müssen."