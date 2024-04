"Sportschau: DFB-Pokal Halbfinale: 1.FC Saarbrücken – 1. FC Kaiserslautern": Infos zur Live-Übertragung im Ersten

Mit Alexander Bommes und Bastian Schweinsteiger

"Dem Fritz sein Wetter" ist in der Pfalz ein stehender Begriff. Angeblich trumpfte Fritz Walter, die Vereins-Ikone des 1.FC Kaiserslautern bei Regen besonders auf. Im Viertelfinale des DFB-Pokals schlug der FCK die Hertha aus Berlin auch ohne Regenguss – der half dafür einem Drittligisten: Außenseiter 1.FC Saarbrücken profitierte gegen Borussia Mönchengladbach vom tiefen Rasen und warf nach dem FC Bayern und Eintracht Frankfurt den dritten ambitionierten Bundesligisten in Folge aus dem Pokal. Sensation nach Sensation, nur noch ein Spiel ist der FCS vom Endspiel in Berlin entfernt. Im Halbfinale kommt es zum Saar-Pfalz-Derby gegen den 1. FC Kaiserslautern. Das Erste zeigt die Partie live aus Saarbrücken.