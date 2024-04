"Das Traumschiff: Phuket": Kritik zur Oster-Folge mit Florian Silbereisen

Die Leinen sind los - "Das Traumschiff" schippert nach Thailand. An Bord kümmert sich Star-Koch Nelson Müller um das leibliche Wohl und problembehaftete Reisegrüppchen sorgen für unterhaltsame Begebenheiten auf dem ZDF-Dampfer.

Das Traumschiff: Phuket Drama • 31.03.2024 • 20:15 Uhr

Bleibt Florian Silbereisen "Traumschiff"-Kapitän? Was war das für eine Aufregung um "Das Traumschiff" in den vergangenen Wochen! Nicht nur mussten Fans den Tod von Horst Naumann (er spielte fast 30 Jahre lang den Schiffsarzt Dr. Schröder) verkraften, es kursierten auch Gerüchte um eine mögliche Neubesetzung des Kapitäns: Könnte es sein, dass Florian Silbereisen als Max Parger schon bald die Segel streicht? Aus Mainz kam sogleich Entwarnung: "Wir freuen uns, dass Florian Silbereisen dem ZDF auch weiterhin als 'Traumschiff'-Kapitän Max Parger zur Verfügung stehen wird", hieß es in einem Statement gegenüber "TV Spielfilm": "Auch für das Jahr 2025 planen wir die Fortsetzung unseres Erfolgsprogramms 'Das Traumschiff." Die 101. Folge der ZDF-Erfolgsreihe (Regie: Helmut Metzger, Buch: Claudia Matschulla, Arnd Mayer) können Fans des TV-Klassikers am Ostersonntag also entspannt verfolgen.

Die Probleme der Gäste Ziel ist die thailändische Stadt Phuket, die auf der gleichnamigen Insel liegt. Hier treffen typischerweise gleich mehrere problembehaftete Reisegrüppchen aufeinander: Kerstin Martensen (Simone Thomalla) etwa kommt mit ihrem Teenager-Neffen Jonah (Mika Tritto) an Bord: "Jona und seine Mutter haben vor drei Jahren schon einmal die gleiche Reise gemacht", erzählt sie der Hoteldirektorin Hanna Liebhold (Barbara Wussow), "und meine Schwester ist bei einem Landgang ertrunken." Seit dem Unfall ziehe sich der Junge zunehmend zurück. Eine erneute Reise soll ihm nun dabei helfen, das Erlebte zu verarbeiten. Doch Jonah denkt gar nicht daran, den Unglücksort zu besuchen.

Etwas zu begeistert über die Aussicht eines gemeinsamen Familien-Landgangs ist hingegen Klaus Sturm (Andreas Schmidt-Schaller). Der Rentner wollte seine Tochter Melly Sturm (Marija Mauer) an Bord überraschen: "Ich dachte mir, mit zweimal Sturm an Bord, da kann der Motor ruhig mal ausfallen", sagt er, und legt damit den Grundstein für manch doch eher platten Dialog. Melly ist hin- und hergerissen, befindet sie sich doch eigentlich auf Hochzeitsreise mit ihrer frisch angetrauten Ehefrau Annika Ehler (Maxine Kazis). Ihre Liebste hütet derweil ein ganz eigenes Geheimnis, bei dem Riccardo Simonetti als Elefantenschützer Benjamin eine nicht unbedeutende Rolle spielt ...

Influencerin an Bord "Das Traumschiff: Phuket" verspricht leichte Unterhaltung gepaart mit prächtigen Einblicken in exotische Landschaften – also genau das, was sich Fans seit jeher von der Reihe wünschen. Ein bisschen scheint sich die Reihe jedoch auch selbst aufs Korn nehmen zu wollen: Mit Sophia Blum (Anna-Lena Schwing) schicken die Macher eine Beauty-Influencerin an Bord. Könnte dies als kreative Antwort auf die letzten Diskussionen unter "Traumschiff"-Stars gelesen werden? In einem Interview mit "t-online" beklagte Barbara Wussow im November 2023, dass das ZDF zunehmend auf Influencerinnen und Influencer in Gastrollen statt auf Schauspieler setze: "Das ist ein Beruf, ein harter Beruf, den man ja erlernen muss", betonte sie: "Nur weil man ein Gesicht hat und sich vor der Kamera halbwegs natürlich bewegen kann, kann man noch lange keine Rolle spielen."

Bekannte Persönlichkeiten schippern mit Etwas entspannter sieht es Helmut Zierl: "Ich weiß, der Aufschrei war groß, als Florian Silbereisen 'Traumschiff'-Kapitän wurde", erinnert sich der Schauspieler im teleschau-Interview mit einem Augenzwinkern: "Als ich die Folge 'Mauritius' drehte, war an Bord auch eine nette Influencerin, die nichts weiter macht, als ein paar Privatfotos ins Netz zu stellen. Ich bin ziemlich sicher, dass von ihren sieben Millionen Followern eine Million eingeschaltet hat, als sie postete: 'Hey, ich bin morgen im Traumschiff!' Insofern sind die Redakteure clever, das zu nutzen."

In der aktuellen "Traumschiff"-Folge wird die Influencerin allerdings von der in Los Angeles ausgebildeten Schauspielerin Anna-Lena Schwing verkörpert. Als Nicht-Schauspieler ist neben Moderator Riccardo Simonetti der Fernsehkoch Nelson Müller als er selbst an Bord. Für Prominenz ist also auch diesmal gesorgt. Das nächste "Traumschiff" dürfte turnusgemäß Ende des Jahres im ZDF in See stechen.

Das Traumschiff: Phuket – So. 31.03. – ZDF: 20.15 Uhr