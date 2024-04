"37°: Eingebürgert – Auf dem Weg zum deutschen Pass": Kritik zur ZDF-Reportage

Wer sich in Deutschland einbürgern lassen möchte, der musste bisher acht Jahre dauerhaft und rechtmäßig hierzulande gelebt haben. Mit dem neuen Einwanderungsgesetz, das in diesem Jahr in Kraft tritt, verkürzt sich diese Zeit auf fünf oder drei Jahre. Aus unterschiedlichsten Gründen wollen Menschen den deutschen Pass haben. Einige Betroffene fühlen sich in einer Zwickmühle.

Reichen die Nachweise aus?

Ali Hasan, gebürtiger Syrer, ist gelernter Physiotherapeut und Musiker. Er lebt mit seiner kleinen Familie seit Längerem in Deutschland und hat hier eine deutsch-arabische Bibliothek aufgebaut. Mit seiner Musik will der Perkussionist die Erlebnisse in der alten Heimat vergessen. Doch noch immer lebt er in Ungewissheit: Reichen seine Nachweise für die Einbürgerung in Deutschland aus?