"Marry Me – Verheiratet auf den ersten Blick": Kritik zur Komödie mit Jennifer Lopez und Owen Wilson

Die Liebe nimmt manchmal verrückte Wege: Die Komödie "Marry Me – Verheiratet auf den ersten Blick" erzählt die kuriose Liebesgeschichte zwischen einem Popstar (Jennifer Lopez) und einem alleinerziehenden Mathematiklehrer (Owen Wilson).

Marry Me – Verheiratet auf den ersten Blick Komödie • 31.03.2024 • 20:15 Uhr

Eine Popsängerin möchte vor einem Millionenpublikum ihren Liebsten heiraten, findet dann aber während der geplanten Livestream-Konzert-Hochzeit heraus, dass der Angebetete mit einer anderen rumgemacht hat. Also fragt sie ganz spontan einen Mathelehrer im Publikum, der von seiner Tochter zum Konzert geschleppt wurde, ob er sie nicht hier und jetzt heiraten wolle. Und er so: "Okay!"

Hat die schräge Romanze eine Chance? Die Popsängerin in der Free-TV-Premiere "Marry Me – Verheiratet auf den ersten Blick" (2022) ist natürliche eine Paraderolle für Jennifer Lopez. Der Lehrer wird verkörpert von Owen Wilson – ein Paar, das zweifellos so nicht gleich jeder auf der Rechnung hat. Aber sei's drum: Kat Valdez und Charlie Gilbert, die sich vor zehn Minuten noch gar nicht kannten, sind nun also verheiratet. Und jetzt?

Das Management will die peinliche Geschichte schnell glattbügeln – wie wär's mit ein paar tausend Dollar für den Lehrer, und wir vergessen das Ganze? Nein, Kat will es durchziehen, und Charlie zieht irgendwie mit. Man lernt sich kennen, kommt sich näher und so langsam, wer hätte es gedacht, entstehen echte Gefühle. Aber hat diese schräge Romanze auf Dauer wirklich eine Chance?

Kritiken zu der Komödie Die Geschichte der romantischen Dramedy basiert auf einem gleichnamigen Webcomic von Bobby Crosby, Regie führte Kat Coiro ("Modern Family", "Shameless"). Beim Publikum und Kritikern kam der Film jedoch nicht so gut weg. So vergab Sidney Schering auf "Filmstarts.de" 3,5 von fünf Sternen und schrieb, dass der Film trotz seiner weit hergeholten Prämisse tolles Romantik-Kino sei, bei dem sich die beiden ungleichen Stars Jennifer Lopez und Owen Wilson wunderbar ergänzten. Dem ist wenig hinzuzufügen.

