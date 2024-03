Jamie Foxx : “Dieser Film hat mich an die Spitze katapultiert”

Hollywood-Star Jamie Foxx hat durch Filme wie “Ray”, “Baby Driver” oder “An jedem verdammten Sonntag” (Original: “Any Given Day”) längst bewiesen, dass er nicht nur in Komödien, sondern auch in Action-Filmen und Dramen in der Hauptrolle brilliert. Auch im Film “Doggy Style” (jetzt auf Sky und über WOW zu sehen) zeigt Foxx, was in ihm steckt und verleiht einem Streuner seine Stimme. Der Blockbuster, für den der 56-Jährige jedoch bis heute gefeiert wird, ist “Django Unchained”. Im Film, der 2012 in die Kinos kam, schlüpft Foxx in die Hauptrolle des Sklaven Django, der im Süden der Vereinigten Staaten um sein Überleben kämpft.