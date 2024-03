YouTube-Star "Propa" (90) erinnert sich an seine Anfänge

Das ist gelebter Generationenaustausch: Hans-Joachim (90) und Enkel Niklas (22) sind das perfekte YouTube-Duo. Während der 90-Jährige vor der Kamera rappt, spielt und scherzt, ist Niklas für die Technik zuständig. In einer neuen "37°"-Reportage erinnert sich der betagte Influencer an seine Anfänge.

"Hello friends! Hier ist Propa!" – Wer oder was ist ein "Propa"? Wer das Glück hat, Oma und/oder Opa auch noch im jungen Erwachsenenalter an seiner Seite zu haben, sollte bei dieser neuen "37°"-Reportage vom Dienstagabend (auch in der Mediathek) genau hinsehen, sich vielleicht auch ein wenig inspirieren lassen. Denn Andrea Wörle und Max Rachals begleiten den 90-jährigen Hans-Joachim bei einem recht ungewöhnlichen Hobby für sein Alter. Der Mann ist Influencer – und Gamer. Wie sich zeigt, sind er und sein Enkel Niklas (22) "Verbündete im Leben", so der Titel des "37°"-Films.

Hans-Joachim ist ein erfolgreicher YouTuber, er begeistert mittlerweile rund 300.000 Abonnentinnen und Abonnenten auf YouTube und TikTok. Und was passiert, wenn man einen 90-Jährigen vor laufender Kamera mit modernster Technik konfrontiert? – Es wird lustig! Videos, die bis zu 2,7 Millionen Mal geklickt werden, sind das Ergebnis eines Rollentausches der besonderen Art, wie die Filmemacher aufzeigen. Nicht die Gen Z, sondern der Opa ist diesmal derjenige, der in den Sozialen Medien performt.

Rentner bewegt sich in "ganz neuer Welt" und wird zum YouTube-Star "Propas" Kanäle hat aber natürlich Niklas ins Leben gerufen. Damit sei der aus Bergisch-Gladbach stammende Rentner nun bereits seit 2015 Teil einer für ihn zunächst "ganz neuen Welt", wie er im Film betont, und er sorgt durchaus für Wirbel in der Szene: Auf der GamesCom in Köln, wo das Durchschnittsalter bei 38 Jahren liegt, bricht der hochbetagte Spiele-Fan gewaltig mit der Norm.

Laut eigener Aussage komme er mit den neuen Medien zwar gut zurecht – "aber ohne Niklas wäre ich eine Null". Die beiden haben eben eine besondere Beziehung, wie in der Reportage spürbar rüberkam. PC-Spiele, den Umgang mit WhatsApp und dem Smartphone allgemein – all das hat Hans-Joachim von seinem Enkel gelernt.



Generationenübergreifendes Lernen: Wenn ein 90-Jähriger rappt Der 22-Jährige ist davon überzeugt, wie er im Film sagt, dass es die Pflicht von Jugendlichen und jungen Erwachsenen ist, seine Großeltern im übertragenen Sinne abzuholen "und ihnen die grundlegenden Funktionen von einem Handy" zu erklären. Dann könne man am Leben des jeweils anderen mehr teilhaben.

Und "Propa" fühlt sich sichtlich pudelwohl in seinem Dasein als Influencer. "Ich wurde von all diesen jungen Leuten anerkannt", erinnerte er sich in dem Beitrag stolz an seine Anfänge zurück. Wie könnte man auch einen Rentner mit VR-Brille auf dem Kopf und zwei Kontrollern in der Hand nicht feiern? Hans-Joachim ist eben "old, but gold", wie er in seinem Song rappt.

Nicht in jeder Familie pflegen Großeltern und Enkel derart enge Verhältnisse. Über ein Drittel der über 65-Jährigen lebt in Deutschland allein. 20 Prozent leiden gar an Altersdepression. Auch wenn viele zumindest sporadisch Kontakt zu ihren Angehören haben, leidet in vielen Fällen die sogenannte Generativität unter der Distanz und Entfremdung.

Viele Omas und Opas geben ihr Wissen an ihre Enkel weiter. Das beliebte ZDF-Format "37°" zeigt nun, dass es auch andersrum geht. Ein sehenswerter Film über einzigartige Großeltern-Enkel-Dynamiken, die zum Nachdenken über das Verhältnis zu seinen eigenen Großeltern anregen.



