„The 50“: Diese Kandidaten werden in den kommenden Folgen für Drama sorgen!

Im aktuellen Format „The 50" auf Amazon Prime kämpfen 50 Realitysternchen in „Squid-Game-Manier“ um 50.000 Euro. Das Geld geht diesmal nicht auf ihr Konto, sondern auf das eines ihrer Follower. Welche Stars in dem aktuellen Format für Drama sorgen könnten, seht ihr hier.

Giulia Siegel Ganz vorn mit dabei ist Giulia Siegel. Die Tochter des Starkomponisten Ralph Siegel wurde als Model bekannt und lief für

Marken wie Escada und Armani. In den unzähligen Trash-TV-Auftritten, fällt vor allem eins auf: der Glimmstängel. Bei Kampf der Reality Stars hat sie mit RTL vertraglich vereinbart, dass ihr ihre geliebten Zigaretten nicht entwendet werden dürfen. Wenn der ein oder andere Tropfen Alkohol zu viel fließt, kann sie auch gerne mal aus der Haut fahren.

Matthias Mangiapane Bling Bling! Bekannt durch die Teilnahme an der Serie „Hot oder Schrott“ mit seinem Ehemann Hubert Fella, sorgt Mangiapane für Stimmung. Ob positiv oder negativ sei dahingestellt. Mit seiner ehrlichen aber teils gehässigen Art ist er bei der kleinsten Auseinandersetzung immer als erster mit dabei.

Patricia Blanko Ein bisschen Spaß muss sein! Die Tochter von Roberto Blanco hat schon für den ein oder anderen Eklat gesorgt. In Erinnerung geblieben ist der Besuch ihres Vaters auf der Frankfurter Buchmesse, als dieser sein neues Buch vorstellte, in dem er schilderte, wie häufig er seine Frau betrogen hatte. Patricia rannte wutentbrannt auf ihn zu und schrie ihn vor aller Augen an. Aber es ist auch sicher: wo die nächste Party ist, ist auch Patricia Blanco nicht weit.

Sam Dylan Sam Dylan selbst bezeichnet sich gerne als „Disney-Hexe“. Mit seinen extravaganten Outfits ist er auf jeder Veranstaltung ein Hingucker. Bekannt durch die Dating Show „Prince Charming“ fällt er vor allem durch seine spitze und extravagante Art auf. Mit seinem TV-Kollegen Matthias Mangiapane freundete er sich gegen jede Erwartung im „Forsthaus Rampensau“ an. Beide zusammen bilden das Dreamteam am Lästerhimmel.

Theresia Fischer Bekannt durch Germany`s Topmodel blieb sie vor allem durch ihre Beinverlängerung im Gedächtnis. Die langwierige und kostenintensive Operation ließ das Model von 1,70 Metern auf stolze 1,84 Meter heranwachsen. Ihre schrille, verrückte und laute Art wird nicht bei jedem Teilnehmer von „The 50“ gut ankommen.

Nico Legat Mit seinem Auftritt bei Temptation Island machte sich der Sohn von Thorsten Legat schwer unbeliebt. Dort betrog Nico seine damalige Freundin vor laufender Kamera und zeigte kein bisschen Reue. Ob sich der Herzensbrecher in diesem Format zügelt - sein Vater ist übrigens mit von der Partie - erfahren wir in den kommenden Folgen.

Eva Benetatou Bei der Dating-Show „Der Bachelor“ hat sie im Finale einen Korb kassiert. Dort hat sie gezeigt, dass sie durchaus ihre Krallen ausfahren kann, wenn sie nicht das bekommt, was sie will. Mit ihrem ehemaligen Freund Chris Broy hat sie einen jungen Sohn. Jüngste Schlagzeilen verrieten, dass die zwei sich des Öfteren um das Sorgerecht streiten.

Chris Broy Der Ex-Partner von Eva Benetatou ist vor allem durch die Teilnahme am „Sommerhaus der Stars“ bekannt geworden. Nachdem seine Ex Chris Broy den Weg ins Reality-Business legte, flirtete er prompt im nächsten Format fremd. Da beide bei „The 50“ aufeinandertreffen, liegt es auf der Hand, dass sie zusammen für Zündstoff sorgen werden.

Jenny Elvers Jenny Elvers-Elbertzhagen wurde als Schauspielerin und Moderatorin bekannt. Die Teilnahme beim Dschungelcamp und der Sieg bei Promi Big Brother gaben ihr aber den ersehnten Karriereschub. Auch durch ihre frühere Alkoholsucht hatte sie in der Vergangenheit für einige Skandale gesorgt.

Cosimo Der Checker vom Neckar ist auch mit am Start! Bekannt wurde er durch seinen amüsanten Auftritt bei DSDS im Jahr 2007. Danach versuchte er sich als Musiker. Auch Cosimo hat bis dato an einigen Reality-Formaten teilgenommen, wie Kampf der Realitystars oder das Dschungelcamp. Er zieht gerne mal blank, was nicht bei all seinen Mitmenschen gut ankommt. Auch dem Alkohol ist er nicht abgeneigt, was schon zum ein oder anderen Streit mit seinen Kollegen und Kolleginnen geführt hat.

Carina Spack Carina wurde bei „Der Bachelor” bekannt. Durch ihre freche Art bekam sie einen Karriereschub. Bei „Bachelor in Paradise” lernte sie ihren Mitstreiter Serkan Yavuz kennen, die Liebe hielt aber nicht lang. Kritik musste sie nach ihrer Teilnahme bei „Promis unter Palmen” einstecken. Der Vorwurf: Mobbing. Ob sie aus ihrem Verhalten wohl gelernt hat?

Diogo Sangre Diogo Sangre begann seine Karriere als erfolgreicher Verführer bei „Temptation Island“. Mit seinem Charme wickelt er die ein oder andere Dame um den Finger. In der neuen Serie „Bei Gina-Lisa läuten die Hochzeitsglocken“, gab der Herzensbrecher der Reality-Ikone Gina Lisa Lohfink einen Korb, was beim Publikum gar nicht gut an kam.

Danni Büchner Bekannt wurde Danni durch die TV-Show „Goodbye Deutschland“ mit ihrem mittlerweile verstorbenen Mann Jens Büchner. Nach dem tragischen Schicksalsschlag kämpfte sie sich zurück und nahm an einigen TV-Formaten teil. Vor allem in Dschungelcamp viel sie durch ihre zickige und dramatische Art auf.

Eric Sindermann Er selbst bezeichnet sich als der „Modekönig von Deutschland“. Der Ex-Handballer sorgte vor allem bei das „Sommerhaus der Stars“ für Unmut. Hier legte er sich gekonnt mit seinen Mitstreitern an, um Sendezeit zu generieren. (Auch das Verhalten gegenüber seiner damaligen Freundin ging für viele gar nicht.) Der nächste Streit steht also schon vor der Tür.

Cecilia Asoro Mit Cecilia Asoro ist nicht gut Kirschen essen. Das erste Mal für Aufsehen hat sie bei „Prominent getrennt“ gesorgt. Später war sie dann auch im Dschungelcamp zusehen. Ihr italienisches Temperament bekommt auf jeden Fall jeder zu spüren, der ihr im Weg steht.

Yasin Mohamed Alkohol, Frauen, Alkohol, Frauen, Alk… - bei Yasin dreht es sich nur darum. In bisher jedem Format, an dem er teilgenommen hat, flirtete er mit mindestens einer Dame. Wir können uns sicher sein, dass er uns auch in diesem Format nicht enttäuschen wird. Seine damalige Ex Paulina Ljubas auf dem Foto ist übrigens auch dabei, ob das gut gehen wird?

Georgina Fleur Georgina Fleur ist das It-Girl schlechthin. Mit ihrem Auftritt bei der ersten Bachelor Staffel 2012 sorgte sie für Aufsehen und bekam ihre ersehnte Reichweite. 2013 ging es direkt weiter ins Dschungelcamp, wo sie für ordentlich Zoff sorgte. Die rothaarige Schönheit wird auch in diesem Format vor nichts zurück schrecken.

Filip Pavlović Bei „Die Bachelorette“ wurde Filip Pavlović dritter. Im Dschungelcamp 2021 erster. Dort legte er sich mit seinen Mitstreitern im Camp an. Bei „The 50“ trifft er auf Serkan Yafuz, seinen ehemaligen Buddy. Ob hier auch wieder ein Streit in der Öffentlichkeit ausgetragen wird?

Serkan Yavuz Er zeugte mit seiner jetzigen Frau das erste „Bachelor in Paradise“ Baby. Bei Kampf der Reality Stars verlangte er als Gage nur 1 Euro, weil er unbedingt an der Sendung teilnehmen wollte. Am Ende gewann er die Show. Mit seiner provokanten Art wird er sich auch hier nicht nur Freunde machen.