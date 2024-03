Béla Réthy kommentiert legendäre EM-Spiele für MagentaTV

Der letzte EM-Triumph einer deutschen Nationalmannschaft ist unmittelbar mit seiner Stimme verbunden: 1996 kommentierte Béla Réthy Oliver Bierhoffs entscheidendes Golden Goal gegen Tschechien, 2022 ging er beim ZDF in den Ruhestand. Anlässlich der Heim-EM im Sommer ist Réthys Stimme wieder zu hören, bei MagentaTV soll der 67-Jährige auf das Turnier einstimmen. Dort startet am Montag, 15. April, der Kanal "FUSSBALL.TV1", der Infos, Sportdokus und Highlights vergangener Europameisterschaften zeigen wird.

MagentaTV zeigt alle EM-Spiele live

Für MagentaTV-Kunden fallen für den neuen Fußball-Kanal keine Extrakosten an. "Wir starten bei MagentaTV ganz bewusst bereits im April in den Fußball-Sommer", so Arnim Butzen, TV-Chef der Telekom. "Ganz Deutschland freut sich auf das Sportereignis des Jahrzehnts und wir werden mit inhaltsstarken und unterhaltsamen Formaten auf die EURO 2024 hinführen, bevor es am 14. Juni in München mit Deutschland gegen Schottland losgeht."