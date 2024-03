Lena Gercke spricht über Gewichtszunahme während Schwangerschaft

"Zu schön fürs Radio" – mit diesem Kompliment begrüßte Barbara Schöneberger Model Lena Gercke in der aktuellen Folge ihres Podcasts "Mit den Waffeln einer Frau". Bei der Siegerin der ersten "Germany's Next Topmodel"-Staffel wirke die Schönheit völlig unangestrengt. Das konnte die 36-Jährige im Gespräch teilweise bestätigen.

Überdies habe sich zur gewissermaßen rechten Zeit bei ihr eine Weizenallergie bemerkbar gemacht. Seitdem sie gezwungen sei, sich glutenfrei zu ernähren, sei auch die "Weizenplauze" ("Unterm Bauchnabel fängt das an") verschwunden. "Vielleicht ein Alterdsing", sinnierte sie über die Folgen ungünstiger Ernährung. Gepurzelt sind die Kilos zuletzt jedenfalls reichlich: "Ich habe 20 Kilo in meiner Schwangerschaft zugenommen", sagte Gercke, die inzwischen wieder schlank wie eh und je ist.

Dass sie über solche Themen entspannt reden könne, sei vor allem einem Umstand geschuldet: Lena Gercke ist in keiner Model-Agentur mehr. "Jetzt sagt mir auch keiner mehr, ob ich zu dick bin oder zu dünn oder ob ich vielleicht hier noch mal was machen lassen sollte", hält die auch als Moderatorin erfolgreiche gebürtige Marburgerin das für den richtigen Schritt. "Mir sagt keiner mehr, wie ich aussehen soll, das kann ich jetzt selber entscheiden."

Derzeit wohnt die vierköpfige Familie in Berlin zur Miete. Das soll auch für die "nächsten Jahre" so bleiben. Allerdings nicht für immer, wie Gercke Barbara Schöneberger gegen Ende des Gesprächs verriet: "Ich spare für ein Eigenheim, das ist kein Scherz", erklärte sie. "Jetzt wäre mein Traum, irgendwann sogar in eine andere Stadt zu ziehen, da würde ich mir gerne was leisten." Schöneberger dachte dabei direkt ans Ausland: "Ich sehe dich schon in Miami!" Für Gercke wäre das "nicht das Schlechteste. Bevor die Kids in die Schule kommen, würde ich's machen."