"Dein perfektes Jahr": Kritik zum Drama mit Stefan Jürgens und Anneke Kim Sarnau

Das Drama "Dein perfektes Jahr" erzählt von einer schicksalhaften Begegnung zweier Menschen, die unterschiedlicher nicht sein könnten. Stefan Jürgens schlüpft in die Rolle eines müden Eigenbrötlers. Hannah Schmidt (Anneke Kim Sarnau) ist dagegen eine aufgeweckte Erzieherin.

"Dein perfektes Jahr" romantische Komödie • 24.03.2024 • 20:15 Uhr

Vom knallharten Ermittler zum melancholischen Mittfünfziger, der im Strudel des Lebens zu ertrinken droht: Nach 14 Jahren als Major Carl Ribarski in der Krimiserie "SOKO Wien" schlüpfte Stefan Jürgens nun einmal in eine ganz andere Rolle. Der Eigenbrötler Jonathan Grief scheint ohne eigene Perspektive, ohne Leidenschaft durchs Leben zu gehen. "Man könnte auch sagen, er ist kurz davor, in seiner festgelegten Welt vollends einzuschlafen", sagt der Schauspieler. Zu schwer wiegt die Last, sich sowohl um den familieneigenen Verlag als auch um den dementen Vater zu kümmern.

Basierend auf dem gleichnamigen Bestseller-Roman von Charlotte Lucas schickt Drehbuchautor Bert Koß den trägen und überforderten Protagonisten im neuen "Herzkino"-Film "Dein perfektes Jahr" (ZDF) ins Abenteuer seines Lebens. Den Stinkstiefel mit Herz gibt Jürgens dabei sehr überzeugend.

Die Zukunftsangst Koß führt in seinem sensibel erzählten Drama mit komödiantischen Elementen zwei von Zukunftsängsten Getriebene zusammen. Denn neben Jonathan gibt es auch noch Hannah Schmidt (Anneke Kim Sarnau). Die quirlige, stets optimistische Erzieherin befürchtet das Aus ihrer langjährigen Beziehung – und lässt sich etwas ganz Besonderes einfallen, um dem noch glimmenden Flämmchen ihrer Liebe zu neuer Strahlkraft zu verhelfen. Sie bastelt ein Kalenderbüchlein, das all die tollen Unternehmungen für das kommende Jahr vorsieht. So weit, so gut. Der Plan steht. Doch dann lässt das Schussel das Geschenk auf einer Parkbank liegen. Während Herzensmensch Hannah nun wirklich kurz vor dem Nervenzusammenbruch steht, steckt Jonathan nach wie vor in seinem Alltagstrott fest.

Jonathan ist noch einer der Menschen, die auf der Straße stehen bleiben, um Müll aufzuheben. Auf den ersten Blick sieht er zwar recht unscheinbar aus in seinem schlichten Anzug und mit der grauen Föhnfrisur. Für einen Mann mittleren Alters ist er allerdings noch gut in Schuss und geht regelmäßig joggen. Auf einer eben dieser Laufrunden fällt ihm jene kleine, bunte Tüte in die Hände, die sein Leben verändern sollte.

Den Sprung in ein neues Leben Es ist eine Idee, die kein Herz kalt lässt: Berührt von der liebevollen Gestaltung nimmt er sämtliche Termine aus dem Kalender wahr, in der Hoffnung, auf die Verfasserin zu stoßen. Und so findet Jonathan seine verloren geglaubte Lebensfreude auf skurrilen Konzerten und bei Chorstunden allmählich wider. Dass die beiden sich ständig knapp verfehlen, lässt den Zuschauer zu Hause auf dem Sofa unruhig hin und her rutschen. Doch irgendwann, das ist klar, kreuzt Hannah seinen Weg – doch vorerst, ohne von der Verbindung durch den Kalender zu wissen. Und schließlich knistert es zwischen den beiden. Sie stehen nun an einem Scheideweg: Kann man auch in der Mitte des Lebens noch den Sprung in ein neues Abenteuer wagen? Auf diese zentrale Frage versucht Regisseurin Luise Brinkmann im Laufe des Films mit viel Witz und Liebe zum Detail eine Antwort zu finden.

"Hier wird keine heile Welt mit garantiertem Happy End vorgespielt", weiß Hauptdarsteller Jürgens. "Wir sehen das Leben aus sehr unterschiedlichen Perspektiven, mit dem täglichen individuellen Kampf inklusive." Dennoch sei es im besten Sinn ein Feelgood-Film. Eine Geschichte, die die deutsche Autorin Wiebke Lorenz, die unter dem Pseudonym Charlotte Lucas veröffentlicht, nur zu gern auf den TV-Bildschirmen sieht: "Mitzuerleben, wie der eigene Roman quasi zum Leben erweckt wird – ich durfte bei den Dreharbeiten hin und wieder zuschauen, und meine kleine Tochter Luzie spielt eine kleine Rolle darin -, ist absolut überwältigend", schwärmt die 52-Jährige. "Da schreibt sich der neue 'Charlotte Lucas', an dem ich gerade arbeite, fast von allein."

"Dein perfektes Jahr" – So. 24.03. – ZDF: 20.15 Uhr