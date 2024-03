"Let's Dance": Wie geht es mit Ann-Kathrin Bendixen weiter? Anderer Tanzpartner?

Wer springt im Notfall ein?

Ann-Kathrin Bendixen liebt Herausforderungen. Mit dem Motorrad tausende Kilometer alleine um die Welt zu fahren, ist kein Problem für die taffe 24-Jährige. Doch "Let's Dance" zeigt sich als schwieriges Parkett. Mit Tanzpartner Valentin Lusin und ihrem Jive landete sie in der ersten Folge auf dem letzten Platz. Eine Woche später lief es auch nicht viel besser. Und nun kommt die nächste Aufgabe auf Ann-Kathrin Bendixen zu - sie muss sich auf einen neuen Tanzpartner einstellen. Valentin Lusin erwartet Nachwuchs. Wenn es so weit ist, möchte der 37-Jährige bei seiner Frau, der Profitänzerin Renata Lusin, sein. Also muss Ersatz für ihn her.