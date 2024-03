"Die Bachelors": Paukenschlag im Finale - Kein Happy End für Sebastian!

Das letzte Date, die letzte Rose, die letzte Entscheidung – Im großen Finale folgten viele Gefühle, aber auch ein Hauch Enttäuschung. Rebecca war sich ziemlich sicher, dass sie von Dennis die letzte Rose erhalten würde. Dem war allerdings nicht so. Er entschied sich für Katja. „Obwohl alles perfekt scheint, fehlt etwas und ich habe mehr Gefühle für Katja entwickelt“, so lautete seine Begründung gegenüber Rebecca, die in der Wiedersehensshow mit Frauke Ludowig mit gemischten Gefühlen auf diese Entscheidung zurückblickte.

Hat sich Sebastian falsch entschieden? Eva nahm ihren Korb von Sebastian dagegen gefasst entgegen. „Mein Herz schlägt stärker für Larissa“, erklärte Sebastian zerknirscht. Und das obwohl er beim letzten Date noch von einer „ganz krassen Ebene“ sprach, auf der er sich mit Eva befände. „Ich bin so unfassbar dankbar für alles, was du für mich getan hast. Für alles, was du in mir gesehen hast. Dass du mein Herz repariert hast“, kommentierte Eva ihr Aus. Folglich bekam Larissa die letzte Rose und ein Liebesgeständnis von Sebastian. „Ich habe damit gerechnet“, meinte die Siegerin trocken.

Schon beim Dreamdate ahnten die Zuschauer, dass bei Larissa nicht die ganz großen Gefühle für Sebastian entflammt waren. Plötzlich ging ihr das alles zu schnell. Zu viele Komplimente, zu viel „klammern“. Sie wollte nach dem Traumdate am Strand einfach nur "weg, weg, weg". Trotzdem brach sie ihre Teilnahme am Format nicht ab und nahm sogar die letzte Rose an. Bei Frauke Ludowig erklärten die beiden dann – wenig überraschend – dass aus ihnen kein Liebespaar geworden sei. Stattdessen träfe sich Sebastian nun mit Eva und der drittplatzierten Kim. Rein freundschaftlich natürlich. Vielleicht auch mit Aussicht auf mehr? Wer weiß das schon. Larissa erklärte nochmal, dass es ihr eben schwerfalle, zu anderen Menschen eine tiefe Bindung aufzubauen.