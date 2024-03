"Vorübergehend glücklich – Opimaral": Kritik zum zweiten Teil des ARD-Films

Ausgerechnet Vredenhorst, dachte sich Sonja Stellbrink (Franziska Machens) im ersten Film des Zweiteilers noch. Doch ein anderer Zufluchtsort als ihr Heimatstädtchen im Münsterland war der Pharmavertreterin nicht eingefallen, nachdem ihr Arbeitgeber und ihr betrogener Ehemann sie in Köln gleichzeitig vor die Tür gesetzt hatten. Nach anfänglichem Fremdeln und beharrlichem Beteuern, dass sie nur temporär wieder hier sei, scheint sich Sonja im zweiten Film, "Vorübergehend glücklich – Opimaral", da nicht mehr ganz so sicher zu sein.

Nachdem Sonja ein Bewerbungsgespräch bei einer Firma in der Nähe ihres Heimatortes durch ihre ungefilterte Ehrlichkeit in den Sand gesetzt hat, bittet sie ihren Chef beim Kölner Pharmaunternehmen Avartis, sie zurückzunehmen. Der Job, den man ihr zur Güte anbietet, wirkt allerdings so, als wolle man Sonja ruhigstellen. Wegen ihres Verdachts, dass man bei Avartis Tests für ein neues Demenzmittel – das titelgebende "Opimaral" – gefälscht hat, und den sie und Lars noch immer heimlich zu beweisen versuchen? Sonja glaubt sogar, man habe einen Detektiv auf sie angesetzt, als ein Unbekannter in der väterlichen Apotheke in Vredenhorst auftaucht.