"Bratwurst & Baklava – Die Show": Evelyn Burdecki bei "Barbie" eingeschlafen: "Als Ken ins Spiel kam"

Kaulitz-Zwillinge, Shirin David und Schweighöfer

Diese deutschen Stars arbeiten an neuen Netflix-Projekten

Zahlreiche deutsche Stars arbeiten zurzeit fleißig an Netflix-Projekten. Auch Tom und Bill Kaulitz sind dabei. Die Tokio-Hotel-Brüder zeigen ihr Leben in einer achtteiligen Doku. Genauso wie Rapperin Shirin David, arbeiten Matthias Schweighöfer und weitere Schauspieler an Netflix-Produktionen.

