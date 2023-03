"Miss Merkel – Ein Uckermark-Krimi": Das macht die Ex-Kanzlerin in ihrem Ruhestand wirklich

In der RTL-Komödie "Miss Merkel – Ein Uckermark-Krimi" ist die Altkanzlerin zur Ermittlerin avanciert und klärt in ihrer Freizeit Verbrechen auf. Doch was macht die erste Bundeskanzlerin Deutschlands eigentlich wirklich in ihrem Ruhestand? Ob der RTL-Krimi etwas taugt, erfahren Sie übrigens hier.

Am 2. Dezember 2021 nahm die erste Bundeskanzlerin der Geschichte Abschied von ihrem Amt. Insgesamt 16 Jahre und 16 Tage lang hatte Angela Merkel Deutschland regiert. Während ihrer Amtszeit handelte sie unter anderem die Flüchtlings- sowie die Coronakrise. Außerdem hätte sie fast einen Rekord geknackt: Nur Helmut Kohl war mit 16 Jahren und 26 Tage länger Bundeskanzler als Merkel. Seit nunmehr 2 Jahren ist die 68-Jährige im Ruhestand. Bisher lehnte sie es ab, Angebote, Ämter oder neue Aufgaben zu übernehmen: Es scheint so, als wolle Angela Merkel die Pension voll auskosten.

So lebt Merkel Die ehemalige Kanzlerin lebt mit ihrem Ehemann Joachim Sauer in der gleichen Altbau-Mietwohnung im Berliner Museumsviertel, die sie schon während ihrer Amtszeit bewohnte. Die genaue Adresse ist natürlich nicht bekannt. Als ehemalige Kanzlerin verfügt sie außerdem über ein Büro im Abgeordnetenhaus. In diesem saß vor ihr auch schon Helmut Kohl als Ex-Bundeskanzler. Doch das Leben von Angela Merkel besteht nicht mehr nur aus Arbeit. Sie fährt auch gerne in den Urlaub. Allein seit ihrer Amtsübergabe war sie unter anderem an der Ostsee, in Österreich und in der Toskana, um den Ruhestand zu genießen.

HALLO WOCHENENDE! Noch mehr TV- und Streaming-Tipps, Promi-Interviews und attraktive Gewinnspiele: Zum Start ins Wochenende schicken wir Ihnen jeden Freitag unseren Newsletter aus der Redaktion. Frau Herr Divers Mit Klick auf "Abonnieren" stimme ich den Datenschutzbestimmungen zu. Abonnieren

Privilegien als Ex-Kanzlerin Als ehemalige Bundeskanzlerin hat Angela Merkel zunächst einmal Anspruch auf Personenschutz. Ihr Büro im Abgeordnetenhaus steht ihr als Ex-Bundeskanzlerin ebenfalls zu. Neben einer Büroleitung werden andere Personalstellen wie Referenten und Schreib- sowie Fahrkräfte gestellt. Angela Merkel erhält außerdem Pensionsbezüge in Höhe von etwa 15.000 Euro im Monat. Dieses Gehalt ist gesetzlich geregelt und hängt unter anderem von der Amtsdauer ab. Da Angela Merkel lange im Amt war, ergeben sich entsprechend hohe Bezüge.