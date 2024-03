Russische Propaganda fällt auf Fake News herein: Tod von König Charles?

Das britische Königshaus steht erneut im medialen Fokus: In Russland berichteten Medien am Montagmittag über den vermeintlichen Tod von König Charles III. – eine Falschmeldung. Unter anderem wurde die Todesnachricht auf einem Telegram-Kanal von "Wedomosti" verbreitet. Die Wirtschaftszeitung postete ein Foto des Monarchen in Militäruniform mit der knappen Bildunterschrift: "Der britische König Charles III. ist gestorben."

Die Fake News verbreitete sich bis in die Ukraine, sogar ein führender Fernsehsender berichtete. Laut des US-Portals "Guardian" griff auch "Asia-Plus" – Tadschikistans größtes unabhängiges Medienunternehmen – die Meldung auf. Von Großbritannien wurden die Berichte zurückgewiesen: "Wir möchten Sie darüber informieren, dass die Nachrichten über den Tod von König Charles III. falsch sind", schrieb die britische Botschaft in der Ukraine am Montag auf X. Auch die britische Vertretung in Russland wies darauf hin.