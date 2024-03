"Sarah Kohr – Zement": Kritik zum neuen ZDF-Krimi mit Lisa Maria Potthoff

Es wird in ihrem neunten Fall ernst für Sarah Kohr (Lisa Maria Potthoff). Die Polizistin soll einen Unschuldigen erschossen haben, doch sie erinnert sich an nichts mehr. Staatsanwalt Sebastian Kiemen (Benito Bause) leitet ein Verfahren gegen sie ein. Zuschauer können sich auf einen actiongeladenen Thriller freuen.

Sarah Kohr – Zement Krimi • 18.03.2024 • 20:15 Uhr

Es ist wie so oft kein leicht zu verdauender Einstieg in den neuen Fall von Sarah Kohr. In "Irrlichter", dem vorangegangen achten Fall der von Lisa Maria Potthoff gespielten Polizistin, stand die Titelheldin im Verdacht, eine Corona-Leugnerin zu sein. Im nun erstausgestrahlten neunten Teil soll sie einen Unschuldigen erschossen haben. "Sarah Kohr – Zement" wurde wie die meisten Filme der ZDF-Krimireihe von Timo Berndt geschrieben. Regie führte diesmal Katrin Schmidt.

Verkehsunfall mit Folgen Der Krimi beginnt mit einem schweren Verkehrsunfall: Sarah und ihr schwerverletzter Nachbar Christian Zegel (Felix Quinton) befinden sich in einem Rettungswagen, der kurz vor Ankunft in der Klinik von einem PKW gerammt wird. Der Krankenwagen überschlägt sich, und Sarah Kohr erwacht mit einer Platzwunde, fünf geprellten Rippen und einer Gehirnerschütterung in der Klinik. Sie kann sich an nichts erinnern.

Oberstaatsanwalt Mehringer (Herbert Knaup) erzählt, sie habe den Unfallgegner Alexander Diebhorst (Wanja Götz) erschossen. Dabei wollte er den Verletzten lediglich helfen. Staatsanwalt Dr. Sebastian Kiemen (Benito Bause) wittert seine Chance: Immerhin hat er Mehringer und dessen Team schon länger auf dem Kieker. Ohne viel Federlesens leitet er ein Ermittlungsverfahren gegen Sarah ein. Mehringer rät Sarah, die Füße stillzuhalten, doch die ehrgeizige Polizistin denkt gar nicht daran: "Ich weiß, ich hab jemanden erschossen, und das kann ich nicht ändern", sagt sie: "Aber ich muss doch wissen, wie es dazu kam, wie ich dazu kam! Du hast gesagt, blinder Kampfmodus – okay. Aber anscheinend hatte ich doch einen Grund dafür."

Zement und Umweltschutz Sarah beginnt auf eigene Faust zu ermitteln und stößt schon bald auf eine Verbindung zwischen ihrem Nachbarn, dessen Hausarzt (Bastian Reiber) und einer aktivistischen Umweltgruppe, die gegen das Zementwerk von Gunnar Tiefenbach (Merlin Sandmeyer) protestiert. Auch der zwielichtige Unternehmer Lothar Lessen (Benno Fürmann) und seine Handlanger erregen schon bald ihre Aufmerksamkeit ...

"Sarah Kohr – Zement" ist ein wie immer actiongeladener Thriller "mit einem verhältnismäßig hohen Kampfanteil", wie Regisseurin Katrin Schmidt sagt. Die sonst eher unnahbare Titelheldin rückt dem Publikum durch ihre Selbstzweifel zumindest ein Stück weit näher. Wie so oft fokussiert der Film allerdings auch ein gesellschaftsrelevantes Thema. In diesem Fall handelt es sich um den Umweltschutz und die negativen Auswirkungen von Zement.

"U-Bahn fahren ist schädlich?", fragt Sarah Kohr in einer Szene. "Ja", antwortet die Umweltaktivistin Charlotte May (Liza Tzschirner): "Eine normale Straßenbahn wäre super: Schienen rein, Autos raus, fertig! Aber ein U-Bahn-Neubau! Der produziert so viel CO2, das rentiert sich nie!"

Benno Fürmann über die Beziehung zwischen Natur und Mensch Die Beziehung zwischen Mensch und Natur beschäftigt vor allem Benno Fürmann: Mit "Unter Bäumen" hat der Schauspieler sogar ein Buch über seinen eigenen Umgang mit der Natur geschrieben. Im Interview zu "Sarah Kohr" erklärt der inzwischen 52-Jährige: "Die Naturverbundenheit, die Liebe zur Natur hatte ich immer schon in mir. Aber die Fragilität der Natur ist mir über die Jahre bewusster geworden, ihr Schutz immer zwingender." Die Menschheit stehe ihm zufolge am Scheideweg: "Wir müssen uns wieder als lebendige und wirkmächtige Natur begreifen, nicht als von der Natur getrennte Konsumenten. Wenn wir weiterhin die Natur verdinglichen und als reines Ressourcenlager begreifen, droht der Verlust von dem, ohne das wir nichts sind."

Die Geschichte von "Sarah Kohr" geht indes weiter: Eine zehnte Folge unter dem Arbeitstitel "Koma" wurde im November und Dezember 2023 in Hamburg und Umgebung gedreht. Auch Benito Bause ist als Staatsanwalt Sebastian Kiemen wieder dabei. Ein Ausstrahlungstermin steht noch nicht fest.

Sarah Kohr – Zement – Mo. 18.03. – ZDF: 20.15 Uhr