"Zum Tod meiner Mutter": Kritik zum Drama im Ersten

Hoffnung auf Erlösung

Der Film von Regisseurin Jessica Krummacher nähert sich seinen Figuren in ruhigen Einstellungen: Obwohl sie erst 64 Jahre alt ist, lebt Kerstin (Elsie de Brauw) seit Jahren in einem Altenheim. Durch ihre schwere Krankheit hat sie allen Lebensmut verloren. Sie will sterben und hört plötzlich auf zu trinken und zu essen. Ihre Tochter Juliane (Birte Schnöink) begleitet sie bei diesem langen Prozess und wünscht sich trotz aller Angst und Trauer, dass ihre Mutter bald sterben kann. Dass sie erlöst wird. Beim gegenseitigen Abschied kommen sich die beiden emotional und physisch überaus nah. Ein ebenso schöner wie schmerzhafter Weg, den Tochter Juliane mit Kerstin geht – oder, wie es in der Ankündigung zum Film heißt: "Sie kann mit ihrer Mutter gut, aber niemals für sie sterben."