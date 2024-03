"Die große Schlagerüberraschung für Florian Silbereisen": Kritik zur ungewöhnlichen Show im Ersten

"Die emotionalste Show meines Lebens"

Florian Silbereisen hat sich auf eine völlig andere Show vorbereitet. DJ Ötzi wird zum Lockvogel und Barbara Schöneberger taucht plötzlich auf und sorgt für weitere Überraschungen. "Ich habe in den vergangenen 20 Jahren in vielen Shows wirklich viel erlebt, aber so etwas habe ich noch nie erlebt! Mehr Überraschung geht nicht! Als Barbara plötzlich ohne jede Vorwarnung vor mir stand, war das für mich im ersten Moment wie ein Schock, ich wusste gar nicht mehr, was los war. Aber daraus wurde dann ganz schnell die emotionalste Show meines Lebens, für die ich mich nur ganz, ganz herzlich bedanken kann!", ist Florian Silbereisen bei der Aufzeigung zu der großen Schlagershow überwältigt.