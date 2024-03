"Vorübergehend glücklich – Vredenhorst": Kritik zum Spielfilm mit Franziska Machens im Ersten

In dem Zweiteiler "Vorübergehend glücklich – Vredenhorst" läuft es beruflich und privat nicht gut für die Vertreterin eines großen Kölner Pharmakonzerns (Franziska Machens). Die Rückkehr in die Heimat soll die Lage verbessern. Doch da kommen neue Herausforderungen auf sie zu.

Sonjas verwitweter Vater Clemens (Rainer Bock) betreibt im Ort die Apotheke, wo er seinen Kunden gerne auch mal ohne Rezept ein Medikament verkauft, wenn er der Meinung ist, es sei die beste Medizin für sie. Dass Sonja, selbst Pharmazeutin, ihn dafür kritisiert und sich in seine Geschäfte einmischt, verbittet er sich. Gleichzeitig wünscht er sich, dass sie dauerhaft in Vredenhorst bleibt und die Apotheke übernimmt. Auf seine Tochter war Clemens immer stolz, Sohn Stoffel dagegen kämpft bis heute um seine Anerkennung.

Unaufgeregte Unterhaltung

Die beiden "Vorübergehend glücklich"-Filme "Vredenhorst" und "Opimaral" (Freitag, 22. März, 20.15 Uhr) nach einer Idee von "Stromberg"-Erfinder Ralf Husmann reihen sich perfekt in die unaufgeregte Unterhaltung auf dem "Endlich Freitag"-Sendeplatz im Ersten ein. Hauptdarstellerin Franziska Machens ist auf den Theaterbühnen seit vielen Jahren erfolgreich, vor der Kamera dagegen ist die 40-Jährige noch ein relativ unbekanntes Gesicht. An der Seite von Til Schweiger war sie in dessen Adaption von Sarah Kuttners Roman "Lieber Kurt" 2022 in ihrer ersten großen Kinorolle zu sehen, ihre Sonja in "Vorübergehend glücklich" dürfte nur die erste von vielen weiteren TV-Hauptrollen sein. Denn ihr erfrischendes Spiel und ihre strahlende Kamerapräsenz würde man gerne noch häufiger sehen.