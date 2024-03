William Baldwin droht Sharon Stone: "Ich habe so viel Dreck über sie, dass ihr der Kopf schwirren würde"

1993 erschien der Thriller "Sliver" (Regie: Phillip Noyce), der auf dem gleichnamigen Roman von Ira Levin aus dem Jahr 1991 basiert. Zum Hauptcast gehörten Sharon Stone, William Baldwin und Tom Berenger. In einem Podcast sprach die Schauspielerin jüngst über die Dreharbeiten und verriet, dass der verstorbene Filmproduzent Robert Evans versucht habe, sie zu überreden, mit Baldwin Geschlechtsverkehr zu haben, um seine Leistung in dem Film zu verbessern. Nun schoss der Schauspieler gegen die 66-Jährige.

William Baldwin droht Sharon Stone

"Ich bin mir nicht sicher, warum Sharon Stone all die Jahre später immer noch über mich spricht?", wetterte Baldwin am Dienstag auf X, "ist sie immer noch in mich verknallt oder ist sie nach all den Jahren immer noch verletzt, weil ich ihre Annäherungsversuche abgelehnt habe?"