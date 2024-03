"Streit ums Fahrrad – Wem gehört die Straße?": Kritik zur 3sat-Doku

Die Zahl der Menschen, die ein Fahrrad benutzten steigt, doch leider auch die Unfälle. Besonders seit das E-Bike-Fahren populär geworden ist. Zudem scheint die Infrastruktur vielerorts ungeeignet für den aufkommenden Zweirad-Verkehr. Die neue 3sat-Doku widmet sich dem Thema.

"Streit ums Fahrrad – Wem gehört die Straße?" Dokumentation • 14.03.2024 • 20:15 Uhr



Auch das ist ein Schritt zur vielzitierten Mobilitätswende: Das Jahr 2024 wurde vom EU-Parlament zum "Europäischen Jahr des Fahrrads" erklärt. Das Rad ist ohne Frage schwer im Kommen, doch oft fehlt es, vor allem in den Städten, an der geeigneten Infrakstruktur. Timo Gramer blickt in einer neuen Folge der 3sat-Reihe "WissenHoch2" ganz genau auf die Situation. Er erklärt in "Streit ums Fahrrad – Wem gehört die Straße?" anhand vieler alltagsnaher Beispiele, wo noch Lücken zu schließen und Versäumnisse aufzuholen sind.

Aus dem "Fahrrad-Monitor" des Bundesministeriums für Digitales und Verkehr (Dezember 2023) geht hervor, dass sich zwar 94 Prozent der Befragten auf vom Auto- und Fußverkehr getrennten Radwegen sicher fühlen. Aber nur 13 Prozent der Radfahrenden fühlen sich auf Straßen sicher, auf denen sie gemeinsam mit dem Autoverkehr fahren müssen.

Jedes zweite neu verkaufte Fahrrad hat einen Motor Tatsächlich ist die Zahl der Verkehrsunfälle in Deutschland in den letzten Jahren sprunghaft angestiegen: allein bei E-Bikes um mehr als 60 Prozent – jedes zweite neu verkaufte Fahrrad hat heute einen Motor. Der auch durch die Pandemie befeuerte Fahrradboom war enorm. Hierzulande gibt es fast 83 Millionen Fahrräder. Nur die Fahrradinfrastruktur hinkt der rasanten Entwicklung noch deutlich hinterher.

Prof. Dr. Angela Francke von der Universität Kassel erläutert in der Doku vielversprechende neue Verkehrskonzepte in Deutschland und Europa. Auch der Unfallforscher Siegfried Brockmann kommt zu Wort und stellt ein Experiment in Berlin und im brandenburgischen Kremmen-Linum vor, das herausfinden soll, wie es sich als Radfahrer in der Stadt und auf dem Land ohne eigenen Radweg fährt.

Überhaupt greift Filmemacher Gramer auf die Einschätzung vieler Experten zurück, um die Brisanz des Themas herauszustellen. So weiß beispielsweise Städteplanerin Dr. Meredith Glaser, was wir hierzulande noch von anderen europäischen Städten lernen können. Direkt im Anschluss an die Doku diskutiert Gert Scobel das Thema mit seinen Gästen aus unterschiedlichen wissenschaftlichen Disziplinen.

