Johann Lafer und Alexander Kumptner bekommen neue Sendung in SAT.1

Kochen und Backen ist in SAT.1 sehr beliebt. Nun rücken zwei neue Kochshows nach. "The Taste"-Star Alexander Kumptner bekommt ein neues Format, wie auch sein Kollege Sternekoch Johann Lafer.

Sei es "Das große Backen" oder "The Taste": SAT.1 setzt gerne auf Kulinarik, Süßspeisen und Genuss, auch das Publikum scheint Gefallen daran zu finden. Auf die Beliebtheit dieser Formate möchte der Sender zukünftig mehr setzen. Mit zwei neuen Kochshows stellt der Sender ab Frühsommer einen neuen SAT.1-Nachmittag auf die Beine. Gleich zwei österreichische Spitzenköche werden eine eigene Sendung bekommen – und einer ist bereits ein bekanntes Gesicht in der Kulinarik-Welt von SAT.1.

"Das Schnäppchen-Menü" und "Drei Teller für Lafer"

"Das Schnäppchen-Menü", heißt das Format, welches von "The Taste"-Star Alexander Kumptner präsentiert wird. In der Sendung treten immer zwei Teams gegeneinander an, die mit nur 20 Euro ein Drei-Gänge-Menü zubereiten sollen. Wer Kumptner von seinem Menü überzeugen kann, darf ein Preisgeld mit nach Hause nehmen.