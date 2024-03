"The Irrational – Kriminell logisch": Kritik zur neue Krimiserie in SAT.1

In den USA wurde die Serie auf bislang elf Episoden angelegt. Sie stieß auf gemischte Reaktionen: Was an Krimi-Originalität fehlt, machen Charme und Ausstrahlung des eigenwilligen Protagonisten wett.

So startet die neue Krimi-Serie

In der ersten Folge gerät Alec überraschenderweise gleich an seine Grenzen: Er trifft auf einen Menschen, der für ihn ausnahmsweise nicht gleich wie ein offenes Buch wirkt. Ermordet wurde eine Mode-Influencerin. Ihr Partner gesteht die Tat, doch der Professor will ihm nicht so recht glauben ...