Oscar 2024: Die Oscar-Gewinner in der Übersicht

Es wird chaotisch, laut und romantisch

„The 50“ bei Amazon Prime: So startet das neue Reality-Highlight

Man nehme 50 Reality-TV-Stars aus dem deutschen Fernsehen, stecke sie zusammen in ein Schloss in Frankreich und lasse sie in Spielen gegeneinander antreten. So lautet das Konzept der neuen Reality-TV-Show auf Amazon Prime, die am 11.03. mit gleich vier Folgen startet. Der oder die Gewinnerin darf sich am Schluss über einen Gewinn von 50.000 Euro freuen. Allerdings wird das Geld für einen Follower des Gewinners erspielt.

