"Let's Dance": Tillman Schulz im Schlagaustausch mit Joachim Llambi und muss gehen

Spannung zwischen Tillmann und Joachim Llambi

Tillman sagte zunächst, er "nehme die Kritik an". Als ihm Llambi dann, wie in der Vorwoche, nur einen einzigen Punkt gönnte, trat er dann spöttelnd nach: "Mit wenigen Punkten kennt sich Herr Llambi aus vom MSV Duisburg." Die "Zebras", der Fußballclub aus Llambis Heimatstadt, dümpeln in der 3. Bundesliga gerade in akuter Abstiegsgefahr im Tabellenkeller. Schon Tillmans Begrüßung an Llambi ("Ich freue mich, ihn wiederzusehen") triefte vor Sarkasmus. Weitere Eskalationen wird es zumindest auf der Tanzfläche nicht geben.