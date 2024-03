"Versprechen Kernfusion? – Der Wettlauf um die Energie der Zukunft": Kritik zur Doku bei ARTE

Wenn der Fusionsforscher in der Doku "Versprechen Kernfusion? – Der Wettlauf um die Energie der Zukunft" vor der Kamera mittels Animationstechnik mit seinen Atomkernen balanciert, scheint alles ganz leicht: Aus zwei mach eins, riesige Mengen Energien werden freigesetzt und können in der Folge in Strom umgewandelt werden.Die amerikanische Energieministerin zeigte sich im Dezember 2022 denn auch erfreut, als mittels Laserbeschuss Wasserstoffkerne zu Helium verschmolzen werden konnten. Bei dem physikalischen "Meilenstein" kam mehr Energie heraus als eingegeben wurde.

Die Kraftquelle der Zukunft?

Seit 70 Jahren eifert die Wissenschaft dem Vorbild Sonne und deren unvorstellbarer Energieerzeugung mittels Kernfusion von Wasserstoff zu Helium nach. Das Experiment am kalifornischen National Ignition Facility-Labor (NIF) von 2022 ist ein Erfolg, der ein weltweites Wettrennen in der Laserfusion nach sich zieht. Doch der Weg zur effizienten Energiegewinnung ist noch weit. In Kalifornien musste im Vorfeld ein hundertfaches an Energie in den Laserbeschuss gesteckt werden als am Ende gewonnen wurde.